Novo comandante assume o CMN nesta terça-feira, em Belém

O general de Exército José Ricardo Vendramin Nunes assumirá como novo comandante do Comando Militar do Norte (CMN), em uma cerimônia que ocorrerá no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), na terça-feira (13/08). A partir de agora, o militar irá comandar as tropas do Exército Brasileiro nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e na porção norte do Tocantins, área que corresponde à Amazônia Oriental, com cerca de 20% do território nacional.

Na cerimônia, o General de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, que exerceu o comando do CMN desde abril de 2023, também estará no local para fazer a passagem do cargo e ser homenageado. Ele, agora, segue para nova missão na Secretaria de Economia e Finanças do Exército em Brasília.

Antes de chegar ao CMN, que conta com mais de 30 organizações militares, o Gen Ex Vendramin exercia o cargo de Comandante da 5ª Divisão de Exército (5ª DE), sediada em Curitiba, no Paraná. Também já desempenhou as funções de Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e Chefe do Preparo da Força Terrestre no Comando de Operações Terrestres (COTER). No exterior, atuou como Chefe da Célula de Treinamento da Missão das Nações Unidas na Síria, em 2012.

Serviço

Data: 13/08/24 (terça-feira)

Local: 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) - Av. Alm. Barroso, nº4421 - Souza

Hora: 19h30