Nova etapa da obra do BRT em Ananindeua altera rota de veículos na Av. Independência

Apesar das fortes chuvas na última quarta-feira (10), o cronograma das obras do BRT Metropolitano segue para as próximas etapas. O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), iniciará na próxima sexta-feira (12), a segunda etapa de drenagem no km 10 da BR-316. Outros serviços realizados pelas equipes do NGTM incluem: a construção das pistas de concreto, passarelas, terraplenagem, túneis e drenagem - serviço importante para solucionar problemas com os alagamentos.

Nesta nova etapa das atividades, a atual entrada da Avenida Independência será bloqueada e os condutores poderão acessar a avenida por onde funcionava a via de saída. No dia 3 de abril um desvio foi aberto criando uma nova saída de veículos da Independência à BR-316, pela passagem Dona Ana, em Ananindeua. As mudanças no trânsito são necessárias para que seja realizado o trabalho de drenagem do canal Toras, que passa por baixo da BR-316.

De acordo com a diretora geral do NGTM, Leila Martins, “A nova drenagem tem o objetivo de acabar com os alagamentos na rodovia BR-316. O NGTM esclarece que tais alagamentos ocorriam antes mesmo do início da obra do BRT Metropolitano e são ocasionados pelo crescimento urbano desordenado, e sistemas de drenagens obsoletos, que fazem com que a água não tenha vazão e acumule no trecho mais baixo da pista”, explica.