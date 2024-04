Ananindeua começa novo cronograma do CadÚnico em abril

Começa no dia 8 de abril o novo cronograma de atendimento para o CadÚnico em Ananindeua, anunciou a Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat). O objetivo é reduzir o tempo de espera dos usuários e garantir uma prestação de serviço mais satisfatória.

O novo cronograma será testado de 8 a 30 de abril deste ano, com avaliação posterior de sua eficácia. Robson Barbosa, coordenador do Cadastro Único e do Bolsa Família em Ananindeua, destacou a importância de implementar processos que aprimorem o atendimento aos usuários dos serviços da instituição. Ele ressaltou que tais serviços são essenciais para o acesso a programas sociais do governo.

“Estamos implementando uma nova programação de atendimento para proporcionar mais conforto às famílias em busca de assistência, reduzindo o tempo de espera e a fila. Além disso, estamos descentralizando o atendimento da sede do CadÚnico e expandindo para os Cras. Também estamos realizando um processo seletivo para contratar mais vinte cadastradores, visando ampliar o atendimento”, disse Robson.

Robson também informou que alguns Centros de Referência de Assistência Social (Cras) já adotaram o atendimento agendado e que há planos para treinar mais pessoas em outros Cras, com o objetivo de centralizar o serviço de cadastro em pelo menos seis unidades até o final de maio.

Cadastramento no CadÚnico é gratuito

O Cadastro Único é crucial para identificar e mapear famílias de baixa renda, fornecendo informações sobre suas condições de vida e necessidades. O cadastramento possibilita o acesso a benefícios sociais como Bolsa Família e descontos na conta de luz. É fundamental manter as informações cadastradas atualizadas, incluindo mudanças de endereço e composição familiar.

O cadastramento é gratuito e realizado pessoalmente em postos de atendimento, exigindo documentos de todos os membros da família. Além disso, o Cadastro Único abre portas para diversos programas sociais do governo federal e estadual, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e Tarifa Social de Energia Elétrica. A atualização cadastral pode ser feita pelo site ou aplicativo do CadÚnico.