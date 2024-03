Governo Federal fecha parceria para apoiar empreendedores do CadÚnico

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) firmou, na quinta-feira (7), um acordo de cooperação técnica junto à ONG Aliança Empreendedora, com o objetivo de apoiar empreendedores inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. A parceria prevê a capacitação e o apoio aos empreendedores do CadÚnico.

"Nosso objetivo é assegurar que os programas sociais tenham um impacto real na redução da pobreza, ao promover emprego e empreendedorismo”, declarou o titular da pasta, ministro Wellington Dias. “Para isso, é fundamental investir em capacitação, assistência técnica, acesso a crédito adequado e atuar como um catalisador para garantir que as pessoas não fiquem presas à dependência dos programas sociais, mas se tornem agentes de transformação por meio do empreendedorismo", completou.

Serão oferecidos programas de capacitação gratuitos, que possibilitarão desenvolver habilidades e adquirir autoconfiança para alavancar negócios próprios. Além disso, o investimento em empreendedorismo contribui para a proteção social e a erradicação da fome no Brasil, ao promover o desenvolvimento econômico e social.

Os micro e pequenos empreendedores são responsáveis por 99% das empresas nacionais e por 52% dos empregos formais no Brasil. Representam 30% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e têm o potencial de gerar ainda mais riqueza para o país.