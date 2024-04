Após temporal na madrugada desta quarta-feira, Belém terá mais chuvas ao longo da semana, diz Inmet

Após o forte temporal na madrugada desta quarta-feira (10), esta semana será marcada por fortes chuvas na capital paraense e demais regiões do estado, como aponta previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Inmet, parte do Pará enfrenta “alerta amarelo”, que sinaliza chuvas intensas, que devem continuar nesta quinta-feira (11). O instituto aponta para muitas nuvens, com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas no período da manhã e da tarde.

Já à noite, o cenário na capital deve ser de muita nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, ainda segundo a previsão do Inmet. Com relação à temperatura, o tempo deve variar entre 24°C e 32 °C. O previsto é que haja chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Até domingo (14), na Região Metropolitana, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O mesmo deve ser observado em outras áreas do interior do estado, como nas regiões do nordeste, sudeste e sudoeste paraense. Essas áreas estão sob alerta amarelo, que significa chuvas intensas e sinalizada como “perigo potencial”, conforme detalhado pelo Inmet. No total, mais de 30 municípios serão afetados pelos temporais, como Abaetetuba, Barcarena, Castanhal, entre outros. O Inmet também alerta para riscos de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Altamira em alerta

Para esta quinta-feira (11), também é esperado mais chuvas em Altamira, no sudoeste paraense. O município vem enfrentando fortes temporais nos últimos dias. Por isso, em reunião com representantes da Defesa Civil Municipal, setor Jurídico e secretarias de diversos segmentos, a Prefeitura de Altamira discutiu, na última quarta-feira (3), a criação do “Gabinete de Emergências”, lançado na quinta-feira (4), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Segurança Pública (Segmuc).

O departamento será coordenado pela Defesa Civil, órgão atrelado à Segmuc. O objetivo é atuar de forma imediata nas áreas mais impactadas pelas fortes chuvas que prometem seguir pelo menos até o fim de maio, de acordo com monitoramentos meteorológicos. As chuvas torrenciais acumularam, na semana passada, 45 milímetros - representando 12% da chuva esperada para todo o mês de abril, segundo informações da prefeitura. Com isso, Altamira teve diversos pontos de alagamento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura de Altamira para detalhar o que segue sendo feito para contornar os efeitos da chuva na cidade. A reportagem aguarda retorno.