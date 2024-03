Homem morre durante intervenção policial, em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado, morreu no final da manhã desta terça-feira (12), em uma intervenção policial no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Conforme as informações preliminares, o suspeito teria trocado tiros com PM em uma área conhecida como ‘Terra Prometida’. Os agentes ainda teriam apreenderam entorpecentes, uma arma de fogo e munições com o suspeito.

Ainda não há mais informações sobre o que ocorreu durante a ação dos agentes do 29º Batalhão de PM na área. Ao menos quatro viaturas estiveram no local para dar apoio aos agentes após a intervenção. O suspeito baleado ainda teria sido levado pelos policiais para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar e aguarda o retorno.