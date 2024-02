Homem morre em intervenção policial após perseguição, em Castanhal

Na tarde da última sexta-feira (16) um homem identificado como Henrique Maicon Favacho Pereira morreu ao fugir e trocar tiros contra a PM, no bairro Parque dos Buritis, no município de Castanhal. As informações policiais são de que em um patrulhamento tático efetuado no bairro, ao ser avistado pela polícia o suspeito fugiu em uma motocicleta e posteriormente caiu da moto. Durante a perseguição, o homem se levantou e começou a disparar tiros contra os policiais, que se defenderam da agressão. Na troca de tiros o homem foi atingido e imediatamente levado a UPA para ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

De acordo com as informações fornecidas pela polícia, posteriormente na delegacia o suspeito foi identificado no sistema, com um mandado de prisão em sua ficha, devido um duplo homicídio na cidade de Mãe do Rio.

Material apreendido pela polícia (Divulgação/ Polícia Civil)

A PM informou que após o ocorrido foi apreendido na posse de Henrique Pereira, um revólver calibre 38 , 3 munições calibre 38 intactas,03 deflagradas, 13 munições 09 mm, carregador de pt 9 mm, uma motocicleta Honda CG 160 TITAN (com registro de roubo), 0,80 g de substância semelhante a maconha prensada, 3 petecas de sustância análoga a cocaína, 2 balanças de precisão, material para embalagem, relógio technos, balaclava, faca, celular Samsung Galaxy, 3 coldres para uso velado, 2 tesouras, caderno com anotações e uma mochila.