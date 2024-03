Homem morre em troca de tiros com a Polícia Militar, em Icoaraci

Um homem, ainda não identificado, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (5), no bairro da Ponta Grossa, em Icoaraci, distrito de Belém. O caso ocorreu na passagem das Flores, quando os agentes foram verificar uma denúncia sobre a localização de três suspeitos de envolvimento em um roubo. O homem baleado ainda foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas no local foi constatado o óbito. Outros dois suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata.

Conforme informações do 10º BPM, os suspeitos, que estavam traficando entorpecentes, estariam envolvidos em um caso de roubo a um estabelecimento comercial na Arthur Bernardes. Quando os agentes chegaram ao local, o trio disparou contra a viatura e teve início a troca de tiros. Dois homens conseguiram correr para uma área de mata e o terceiro correu em direção a uma residência. Os policiais conseguiram capturar o suspeito e, então, foi verificado que ele havia sido baleado.

A guarnição informou que acionou uma ambulância para socorrer o suspeito. Ele foi levado para a UPA de Icoaraci, onde chegou morto. Além disso, os agentes apreenderam um revólver e vários invólucros de entorpecentes, que estavam com o suspeito morto.

Em nota,a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, foi acionado para esse atendimento, mas no local constatou que a pessoa estava sem vida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a polícia Civil e Militar.