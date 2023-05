Nossa Senhora de Fátima: dia da padroeira terá Procissão Luminosa em Icoaraci

Neste sábado, 13, é comemorado o Dia de Nossa Senhora de Fátima, conhecida como a Santa dos Segredos na Igreja Católica. A data é marcada por uma Procissão Luminosa que percorre as ruas de Icoaraci, distrito de Belém. As celebrações pela santa começaram no dia 1º de maio e encerram no domingo, 14, Dia das Mães.

Hoje, em Icoaraci, haverá uma missa, presidida pelo padre Maurício Henrique, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças,, localizada na Praça Pio XII, 148, com destino à Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, por volta das 18h, começa a Procissão Luminosa, na qual os fiéis percorrem as ruas do distrito portando velas.

Ao chegar à igreja de Fátima, outra missa é ministrada, desta vez, pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que deve encerrar a programação.

Ainda na sexta-feira, 12, Dom Alberto celebrou a Missa Solene pela santa no Santuário de Fátima, em Belém, dando início à Procissão das Velas na capital. Durante a procissão, os devotos carregaram velas acesas e cantam hinos religiosos em homenagem à Nossa Senhora de Fátima.

A santa é conhecida por ter aparecido a três crianças em Fátima, Portugal, em 1917. Esse cortejo é considerado o terceiro maior da capital paraense e o segundo maior do mundo em homenagem à santa, onde costuma receber cerca de 300 mil fiéis, que vão às ruas para homenageá-la.