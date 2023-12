Nossa Senhora da Conceição: Aeroporto Internacional de Belém espera receber mais de 40 mil viajantes

O feriado de Nossa Senhora da Conceição, comemorado pela nesta sexta-feira (8), deve gerar uma movimentação de 44 mil passageiros no Aeroporto Internacional de Belém. A estimativa foi informada pela Norte da Amazônia Airports (NOA), empresa que administra o aeroporto da capital.

De acordo com a NOA, durante o período de 7 a 10 de dezembro, o esperado é que o fluxo de passageiros movimente cerca de 335 voos decolando e pousando no empreendimento. A empresa, no entanto, não detalhou quais os destinos mais procurados neste ano.

Terminal Rodoviário

Mais de 18 mil passageiros deverão circular no Terminal Rodoviário de Belém no feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta sexta-feira, dia 8. Esse cálculo engloba a movimentação que será registrada de quinta-feira (7) até domingo (10).

Ainda segundo a Sinart, empresa que administra o espaço, a expectativa é de, aproximadamente, 12.800 embarcados e 5.700 desembarques, com acréscimo de 30% ao número real do ano anterior (2022). Por isso, a Sinart estima um total de 18.500 passageiros circulando no terminal nesses dias.