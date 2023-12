Nossa Senhora da Conceição: Terminal Hidroviário deve receber mais de 7 mil pessoas

Cerca de 7.500 passageiros devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB), no bairro do Umarizal, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora da Conceição, comemorado nesta sexta-feira (8). A estimativa é que o fluxo de passageiros seja intenso até a próxima segunda-feira (11).

Neste ano, os destinos mais procurados pelos viajantes são os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. Os dados foram detalhados pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), que administra o espaço.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, a estimativa do terminal era receber cerca de 8 mil usuários. Da mesma forma como observado neste ano de 2023, os destinos mais procurados foram as localidades do Marajó, como Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari.

O Terminal Hidroviário da capital fica localizado na Avenida Marechal Hermes, bairro do Umarizal,. O local funciona diariamente, das 6h às 18h30. Os horários das viagens podem ser consultados no site da CPH.