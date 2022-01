No Telégrafo, mulher viraliza ao furtar boletos dos moradores e fugir com bolsa de carteiro

Um vídeo inusitado de uma mulher furtando a bolsa de um carteiro viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (6). Isso porque a suspeita resolveu levar embora, nada menos que, uma mochila com vários boletos alheios, no bairro Telégrafo, na Passagem São João, em Belém. Os envolvidos ainda não foram identificados.

VEJA MAIS

No vídeo, que tem repercutido na web, é possível ver o momento em que o carteiro está entregando as correspondências quando uma moça se aproxima pelas costas dele. Em seguida, a suposta “ladra de boletos”, como tem sido chamada pelos internautas, pega a bolsa que estava no chão, coloca no ombro e sai andando com o objeto como se nada tivesse acontecido. Confira o vídeo completo:

Surpreso com a situação, o carteiro consegue ir atrás da suspeita e resgatada a bolsa com as cartas e correspondências dos moradores do setor.