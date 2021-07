Dez bairros de Belém ficam sem água neste domingo (1); confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, na tarde desta sexta-feira (30), que irá interromper o abastecimento de água de alguns bairros em Belém no dia 1º de agosto. Para realizar uma manutenção emergencial na subestação de água bruta do Utinga, será preciso suspender o fornecimento em algumas áreas, de 13h às 16h.

Veja os bairros:

- Campina

- Cidade Velha

- Nazaré

- Umarizal

- Reduto

- Marco

- Souza

- Curió-Utinga

- Batista Campos

- Jurunas