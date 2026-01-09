Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

'Nenhum medicamento para obesidade faz milagre', alerta endocrinologista

A obesidade deve ser encarada como uma doença crônica, complexa e multifatorial, assim como hipertensão ou diabetes

Bruna Lima
fonte

O médico recomenda que quem já usa ou pensa em usar essas medicações precisa seguir alguns passos essenciais (Freepik)

Nenhum medicamento para obesidade faz milagre! Mesmo os mais eficazes dependem de acompanhamento médico, alimentação equilibrada, prática de exercícios e uma adaptação metabólica sustentável. Esse é um dos destaque feitos pelo endocrinologista Rubens Tófolo Jr. “Se parar um tratamento que durou 12 meses e voltar à mesma rotina de antes desse tratamento, é claro que vai ganhar peso”, afirma. Segundo ele, entender essa realidade é essencial para que pacientes encarem as chamadas canetas emagrecedoras como parte de um processo de mudança de estilo de vida, e não como uma solução instantânea.

VEJA MAIS:

image TG: produto para emagrecimento proibido pela Anvisa é comercializado em grupo de mensagem em Belém
A substância não possui alguns cuidados farmacêuticos que são necessários para a sua aprovação no mercado

image Ozempic genérico? Fim da patente da semaglutida deve ampliar acesso a tratamento contra obesidade
Para o endocrinologista Rubens Tófolo Jr, o fim da exclusividade da patente traz uma expectativa positiva

Ganho de peso é mais rápido após parar de usar canetas emagrecedoras

Um estudo recente, publicado na revista científica British Medical Journal, aponta que pessoas que interrompem o uso de medicamentos para emagrecimento, como Mounjaro e Wegovy, podem recuperar os quilos perdidos até quatro vezes mais rápido do que indivíduos que deixam dietas convencionais e programas de exercícios físicos. Na análise, realizada a partir de 37 estudos com mais de 9 mil pacientes, constatou-se que, depois de suspender a medicação, o ganho de peso pode ocorrer em ritmo acelerado, em média cerca de 0,4 kg por mês, e levar a maioria de volta ao peso inicial em cerca de 18 meses, enquanto a recuperação após dietas isoladas tende a ser mais lenta. 

Do ponto de vista hormonal e metabólico, o endocrinologista explica que as canetas emagrecedoras são baseadas no hormônio GLP-1, produzido naturalmente no intestino, que regula a insulina, a saciedade e a digestão. Enquanto o paciente usa o medicamento, há uma redução significativa da fome, aumento da sensação de plenitude após refeições e desaceleração da digestão , o que leva a uma queda espontânea na ingestão calórica.

“O paciente passa a quase rejeitar alimentos como doces, massas e até o álcool”, diz o endocrinologista, ressaltando o papel desses medicamentos no equilíbrio do açúcar no sangue e nas respostas metabólicas. Porém, quando a medicação é interrompida de forma abrupta, esses efeitos cessam e o corpo tende a retomar seus padrões anteriores, o que pode acelerar o retorno do peso.

Relato de quem utiliza medicamento injetável para emagrecer

A empresária Débora Goldenberg relata que utiliza medicamentos injetáveis para emagrecimento há cerca de oito anos, sempre com acompanhamento médico. No início do tratamento, chegou a pesar 87 quilos e, atualmente, mantém 64 quilos, sem episódios de reganho significativo de peso ao longo do período. Segundo ela, o processo foi feito com pausas estratégicas e retomadas focadas na manutenção dos resultados.

Débora conta que começou com as primeiras versões das chamadas “canetas” para emagrecimento, passando por diferentes medicamentos lançados ao longo dos anos. Em um dos momentos iniciais, chegou a perder seis quilos em apenas um mês. Para ela, o Monjaro foi o mais eficiente entre todos os que utilizou. “Já usei todas as canetas que tinham no mercado, mas essa foi, sem dúvida, a melhor”, afirma.

O emagrecimento gradual, segundo a empresária, foi fundamental para evitar flacidez e preservar a massa muscular. Além do uso dos medicamentos, ela seguiu um protocolo médico que incluía suplementação específica e tratamentos estéticos, sem recorrer a cirurgias plásticas. “Nunca fiz cirurgia. Consegui meu corpo aos poucos, recuperei a cintura e a diferença é muito grande”, relata.

Atualmente, Débora mantém uma rotina de alimentação equilibrada e acompanhamento médico contínuo. Para ela, o resultado do tratamento foi comparável ao de uma cirurgia bariátrica, porém sem procedimentos invasivos, reforçando a importância da orientação profissional durante todo o processo.

Obesidade é doença complexa, diz endocrinologista

O endocrinologista Rubens Tófolo Jr diz que a obesidade deve ser encarada como uma doença crônica, complexa e multifatorial, assim como hipertensão ou diabetes. “Essas canetas são indicadas para tratar a doença, e podem e devem ser utilizadas de forma prolongada ou até contínua, dependendo da avaliação médica”, afirma. Ele ressalta que não existe efeito rebote inerente ao medicamento, o que há são consequências de um uso inadequado, interrupções sem orientação e falta de mudanças no estilo de vida.

Entre os principais equívocos relatados por Tófolo estão o uso sem acompanhamento médico e a expectativa de resultados sem alterações de dieta ou rotina de exercícios. “Uma pessoa saudável pode perfeitamente ter sintomas agressivos”, alerta, lembrando que efeitos adversos moderados são comuns no início do tratamento. Ele destaca que sintomas como dores abdominais, vômitos, diarreia e tonturas podem indicar dose inadequada ou uso incorreto.

O endocrinologista enfatiza que as canetas não são destinadas a pessoas que simplesmente “querem emagrecer” por razões estéticas. São indicadas principalmente para pacientes com obesidade ou comorbidades associadas, como diabetes tipo 2. Para além da perda de peso, o objetivo é melhorar parâmetros de saúde, como equilíbrio glicêmico e riscos cardiometabólicos.

 

O médico recomenda que quem já usa ou pensa em usar essas medicações precisa seguir alguns passos essenciais:

  • Procure um médico, idealmente um endocrinologista
  • Consulte um nutricionista para adaptar a alimentação ao tratamento.
  • Pratique atividades físicas regularmente, todos os dias da semana, se possível.
  • Tenha expectativas realistas, o medicamento é uma ferramenta, não uma “solução milagrosa”.
  • Ele reforça que o verdadeiro sucesso no tratamento da obesidade envolve mudanças sustentáveis de hábitos, com foco em saúde e qualidade de vida a longo prazo.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

canetas emagrecedoras

mounjaro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

doação

ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes

Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

10.01.26 13h07

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

TURISMO

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

07.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda