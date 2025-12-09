Navio-Escola da Marinha abre para visitação gratuita em Belém nesta quinta-feira (11)

O Navio-Escola “Brasil”, da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação gratuita no Porto de Belém, localizado na Avenida Marechal Hermes, no bairro do Umarizal, nesta quinta-feira (11), das 14h às 18h. A visitação é uma oportunidade única para os paraenses conhecerem de perto a embarcação, que é o último destino da 39ª Viagem de Instrução dos Guardas-Marinha, fase final da formação dos futuros oficiais da Marinha. Não precisa cadastro prévio, basta ir ao local.

A viagem de instrução deste ano teve início no Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto, e seguirá até o dia 21 de dezembro. O itinerário passou por 17 portos, em 13 países, incluindo localidades como Casablanca (Marrocos), Valência (Espanha), Londres (Reino Unido), Lisboa (Portugal) e Baltimore (EUA), antes de chegar a Belém.

Durante a viagem, os guardas-marinha recebem treinamento prático nas áreas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais e controle de avarias, além de uma fase de adaptação à vida a bordo. Ao final da viagem, os guardas-marinha serão promovidos ao posto de segundo-tenente e designados para servir em diversas Organizações Militares da Marinha no Brasil.

Sobre o Navio-Escola “Brasil”

Construído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, o Navio-Escola “Brasil” foi lançado ao mar em 1983 e incorporado à Marinha do Brasil em 1986. Ao longo dos anos, passou por atualizações tecnológicas para garantir um alto padrão de treinamento aos futuros oficiais, destacando-se um avançado sistema de simulação tática.

O Comandante atual do navio é o Capitão de Mar e Guerra Rodrigo Monteiro Lázaro, que assumiu o cargo em janeiro de 2025. A tripulação é composta por 31 oficiais, 217 praças e 140 Guardas-Marinha, incluindo representantes de outros países como Namíbia, Camarões, Senegal, Argentina, Bolívia, Canadá, Egito, México, Portugal, entre outros.

Serviço

Local: Porto de Belém, Armazéns 11 e 12

Data: Quinta-feira, 11 de dezembro

Horário: Das 14h às 18h