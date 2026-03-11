Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Navio de cruzeiro com 219 passageiros chega ao Terminal Hidroviário de Icoaraci, em Belém

O cruzeiro saiu de Natal (RN) e, depois da capital paraense, segue para o destino paradisíaco Alter do Chão, em SantaréM

O Liberal
fonte

Com 219 passageiros a bordo, O navio Hanseatic Spirit chegou em Belém nesta quarta-feira (Foto: Marciney Costa | Ascom Setur)

O Terminal Hidroviário e Turístico de Icoaraci, distrito de Belém, recebeu, nesta quarta-feira (11),  o navio Hanseatic Spirit, com 219 passageiros a bordo - a maioria da Alemanha. O cruzeiro saiu de Natal (RN) e, depois da capital paraense, segue para o destino paradisíaco Alter do Chão, em Santarém.  A viagem começou na Europa, passando pelo litoral brasileiro, Amazônia, Iquitos (Peru) e termina no dia 16 de abril, quando o navio passa novamente por Belém.

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) preparou uma recepção aos passageiros ao som de carimbó do grupo Balé Folclórico da Amazônia e com distribuição de material promocional o Mapa Turístico de Belém e ainda versão em inglês e espanhol do material "30 Motivos para Você Viver Mais o Pará" com alguns atrativos do Estado como Alter do Chão, Museu das Amazônias, Theatro da Paz e Parque da Cidade.

O Mapa de Belém é uma versão de bolso, trilíngue, impresso e ilustrado com 32 equipamentos turísticos da capital paraense, além de qrs codes com redirecionamento para a plataforma Visit Pará. A intenção é que os visitantes tenham informações para que eles voltem posteriormente para conhecer ainda melhor o destino Pará.

Ainda conforme a Setur, o turismo segue como atividade relevante para a economia tanto no país quanto do estado, com impacto direto na geração de empregos e geração de renda. "O turismo de cruzeiros, em especial, é transversal e conecta setores do turismo, de logística, serviços portuários, hotelaria e gastronomia fomentando as cadeias locais. O Pará está apto a receber os transatlânticos com portos adequados com segurança e principalmente com um destino único, de opções de natureza, com nossos rios, nossa rica culinária e nossa hospitalidade", afirmou Lucas Vieira, secretário adjunto da Setur.

O navio chegou por volta das 5 horas da manhã e tem previsão de saída às 19 horas, com troca de passageiros. Na chegada, foram 219 passageiros. Destes 196 devem fazer o desembarque e permanecer em Belém para aproveitar o destino, movimentando a rede hoteleira, desfrutando da gastronomia local e das diversas opções de equipamentos turísticos da capital. No retorno, 188 cruzeiristas devem embarcar no navio com destino às próximas paradas. Depois da operação de transbordo, uma parte do grupo seguiu para city tour no Ver-o-Peso e Forte do Presépio. 

Cruise 360

Para fomentar o turismo náutico de cruzeiros no Pará, a Setur participará, nos dias 14 e 15 de março, da feira Cruise 360 Brasil, em Santos ( SP). A feira é estratégica para o segmento reunindo profissionais do trade turístico, destinos, portos, terminais de passageiros, executivos de companhias marítimas, autoridades e agentes de viagens de todo o país para uma imersão completa no universo dos cruzeiros. 

"A participação da Setur na feira com articulações necessárias com os gestores de portos, de receptivo de cruzeiros e armadores é de extrema importância em função do cenário atual pós COP 30, com os investimentos do Governo do Estado em obras e estruturas portuárias em Belém. O Pará já integra a rota internacional de cruzeiros há anos e estamos trabalhando para que amplie a relevância no mapa global e o alcance econômico, turístico com novas rotas passando por aqui", afirmou o secretário Vieira.

Terminais Hidroviários do Pará

O Pará conta com terminais modernos e equipados para receber transatlânticos. Em Belém, além do Terminal de Icoaraci, também pode receber desembarques de transatlânticos o terminal da Tamandaré, na Cidade Velha,ambos são gerenciados pela Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH).  Também pode receber navios o porto de Outeiro,  administrado pela CDP.

No interior, o Governo do Estado construiu o Terminal de Santarém, no Baixo Amazonas, que também entrou na rota dos cruzeiros na Amazônia. No Pará, em 2024, 15 mil cruzeiristas circularam no Estado, em Belém e em Santarém. A temporada 2023- 2024 superou os números de visitantes do período pré-pandemia na totalidade de passageiros nos navios, do instituto de consultoria Oxford Economics.

Segundo estudo da CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), em parceria com a FGV, o impacto econômico total da temporada 2024/2025 no Brasil é estimado em R$ 5,43 bilhões. Por outro lado, os gastos de cruzeiristas e tripulantes nas cidades de embarque, desembarque e trânsito movimentaram cerca de R$ 2,47 bilhões, uma variação de 3,7% em comparação à temporada de 2023/2024.

A pesquisa também aponta que somando os impactos gerados pelas armadoras e cruzeiristas dos navios de cabotagem e passagem, chegou-se a um impacto total de R$ 6 bilhões, com 93,7 mil postos de trabalho e R$ 639,5 milhões em tributos gerados no país. 

Na temporada 2024/2025, nove navios percorreram 15 destinos no Brasil, registrando um total de 838.096 cruzeiristas. Esse número representa o segundo maior valor da série histórica desde quando o estudo é feito. Além disso, o impacto econômico total estimado foi de aproximadamente R$ 5,43 bilhões. A atividade econômica gerada pelo setor de cruzeiros, por meio das despesas das operadoras e dos passageiros, abrange diversas atividades econômicas que integram sua cadeia de valor. O setor promove a geração de empregos em múltiplos segmentos, além de arrecadar receita tributária, impactando a economia tanto local quanto nacional.

 

 

