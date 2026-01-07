Navio americano inicia temporada de cruzeiros internacionais na próxima segunda (12/1), em Belém

A temporada de cruzeiros internacionais em Belém começa na próxima segunda-feira (12/1), no aniversário de 410 anos de fundação da capital, com a chegada do Navio Volendam. Segundo a prefeitura, a embarcação terá 900 passageiros de origem americana a bordo. No ano passado, o turismo marítimo com cruzeiros na cidade foi movimentado com a chegada de dois navios em Outeiro, durante a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em novembro.

Ainda neste mês, outros dois navios virão a Belém. O segundo deles é o Sea Vista, que chega no dia 15 deste mês, também com 900 passageiros. Na sequência, é a vez do Navio Azamara ancorar na capital no dia 22, com 500 passageiros a bordo.

Inicialmente, a Prefeitura de Belém informou que todas as embarcações iriam atracar no porto de Icoaraci, com chegada prevista para as 8h da manhã e saída às 18h. No entanto, a prefeitura depois comunicou a localização onde os navios vão atracar ainda não está confirmada.

Durante a estadia em Belém do Pará, os turistas vão passear pela cidade, visitando o Museu Emilio Goeldi, Theatro da Paz, Basílica de Nazaré, Mercado do Ver-o-Peso, Forte do Castelo (local de fundação de Belém do Pará), entre outros pontos do centro histórico de Belém. Também haverá passeios de barco.

A prefeitura disse também que estará acompanhando a programação e oferecendo acolhida e apresentação de shows culturais na chegada dos navios.

Confira a data de chegadas dos navios

MS Voledam

Data de chegada: 12 de janeiro, segunda-feira.

Capacidade: 1,4 mil hóspedes

Diferencial: navio clássico da Holland America Line.

Oceania Vista

Data de chegada: 15 de janeiro, quinta-feira.

Capacidade: 1,2 mil hóspedes

Diferencial: famoso pela modernidade e sofisticação, é referência nas embarcações de luxo.

Azamara Quest

Data de chegada: 22 de janeiro, quinta-feira.

Capacidade: 700 hóspedes

Diferencial: conhecido por proporcionar roteiros diferentes e experiências exclusivas.