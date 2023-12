Natal: cerca de 26 mil passageiros devem embarcar e desembarcar no Terminal Rodoviário de Belém

futebol

Além do Flamengo, Mangueirão pode receber jogos do Vasco, Botafogo e Fluminense; saiba mais

Estádio Mangueirão poderá receber partidas do Campeonato Carioca 2024. Flamengo possui jogo marcado em Belém e rivais também poderão atuar na capital paraense, por conta da reforma do gramado do Maracanã