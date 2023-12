Assembleia de Deus realiza Cantata de Natal com mais de 600 voluntários

Celebrando o Natal, a Assembleia de Deus de Belém promove um espetáculo com mais de 600 voluntários. A Cantata de Natal ocorre nos dias 24 e 25 de dezembro, às 17h30 e 19h, no Templo Central. Para prestigiar, basta levar 1kg de alimento não perecível para garantir o ingresso.

VEJA MAIS

A Assembleia de Deus realiza a Cantata de Natal há 26 anos, sendo uma tradição natalina na capital paraense. Neste ano, o espetáculo tem como destaque a participação da Missão com Surdos da Assembleia de Deus (Missad), que conta com a participação de 20 integrantes do coral para interpretação das músicas em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O pastor e diretor-geral do espetáculo, Philipe Câmara, se sente honrado, mas ressalta que divide o reconhecimento com o grande grupo de voluntários do musical. “Encenação, técnica, música, iluminação, som, orquestra, corais, mídia. São tantas frentes que atuam e ajudam, e eu me sinto muito prestigiado, mas quero dividir qualquer tipo de sentimento e reconhecimento com toda essa equipe linda”, diz.

Philipe fala que Natal tem a ver com Jesus Cristo e é isso que a Assembleia de Deus celebra no espetáculo. “O mundo todo para para refletir sobre o Natal. O papel da igreja é simplesmente mostrar qual é a mensagem original, e nós fazemos isso com muita criatividade e amor. Nós fazemos isso o ano todo. O Natal para a gente é todo dia, mas quando chega nessa época, a gente faz festa”, explica.

O pastor pondera que jamais critica qualquer tipo de abordagem existente sobre o Natal, mas que conscientiza que o papel da igreja é mostrar a mensagem primária da festa.

Além dos voluntários da Missad, a programação tem 60 integrantes da primeira infância, 70 crianças, 50 idosos, 190 pessoas no coral misto, 20 membros do Grupo Celebração, 40 pré-adolescentes do grupo Connection, 80 músicos na orquestra e equipe técnica.

Os preparativos para a Cantata de Natal iniciaram em outubro, segundo Marcos Matos, regente do musical. Marcos fala que essa organização ocorre anualmente para o espetáculo.

“Poder ver que um dos principais movimentos musicais e artísticos é realizado pela minha igreja é sentimento de alegria e orgulho por fazer parte desse trabalho”, diz Marcos.

O regente diz que falar de Jesus, que significa amor, paz, esperança e fé, é o objetivo da cantata, além da comunhão com todos. “Podermos reunir e agregar toda a força da nossa igreja unindo crianças, bebês de colo, idosos, a integração da Missão com Surdos. A gente poder dar essa acessibilidade e eles poderem participar conosco deste momento tão especial, esse processo de união também faz parte”, conta.

São esperadas 9 mil pessoas para assistirem à Cantata de Natal. O ingresso do espetáculo é garantido com a troca de 1kg de alimento não perecível, feita no Templo Central. Os alimentos arrecadados serão doados para as famílias assistidas pelo Projeto Missão Contra a Fome, da Assembleia de Deus.

A escolha dessa forma de contribuição é aproveitar o momento de generosidade e caridade do Natal para ajudar quem mais precisa. Philipe Câmara diz que o projeto está em 550 pontos de Belém e ocorre durante o ano todo, atendendo 220 famílias.

As expectativas para a receptividade do público estão altas. Philipe fala que “todo ano a gente trabalha pra melhorar, subir o nível, melhorar a questão técnica, musical, o que pra mim é o grande diferencial”. Para o regente Marcos, as pessoas vão sair com o coração cheio de alegria, fé e esperança.

Serviço

Cantata de Natal - Assembleia de Deus

Data: 24 e 25 de dezembro

Horário: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus (Av. Governador José Malcher, 1571 - Nazaré - Belém, Pará)

Ingressos: cada ingresso vale 1kg de alimento não perecível, que pode ser trocado no Templo Central

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)