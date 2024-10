'Não podemos seguir Jesus com as nossas ideologias', diz padre Cláudio Pighin na missa deste domingo

Na manhã deste domingo (27), ocorreu a 30ª Missa do Domingo do Tempo Comum, na sede do Grupo Liberal. A palavra da missa se concentrou no milagre do cego Bartimeu. "A palavra de Deus mostra como é difícil aceitar o projeto de Deus na nossa vida. Então, mostrou que esse exemplo do cego Bartimeu, o mendigo, que quando viu falar que estava chegando Jesus, ele começou a gritar, chamando Jesus para ajudá-lo", afirmou o padre Cláudio Pighin.

Segundo o padre, todos nós temos dificuldade de enxergar Jesus, mas podemos ouvir a presença dele. "Podemos, portanto, imitar o cego Bartimeu, gritando, pedindo ajuda, que ele nos ajude, resolva nossos problemas",disse.

Para Cláudio Pighin, Bartimeu jogou fora o manto dele e foi ao encontro de Jesus.

"Isso quer dizer que ele jogou fora todo o passado da vida dele, toda a ideologia dele para ser disponível totalmente a Jesus. E nesse encontro totalmente livre de tudo acontece o milagre da vida", explicou o padre.

Nós todos também temos que fazer a mesma coisa que Bartimeu, segundo o padre. "Não podemos seguir Jesus com as nossas ideologias", concluiu.