'Não desista', diz Victor Bartocci, de Outeiro, primeiro lugar geral de Medicina da Uepa e da UFPA

Victor Hugo Bartocci, de 17 anos, foi o primeiro lugar geral de Medicina da Uepa. Ele também foi o primeiro da UFPA, no mesmo curso. As notas do Enem foram elevadas e resultado de muita disciplina de estudos: 980 na Redação e 928,14 no geral. Feliz com a nova aprovação, desde a primeira conquista e sem falar muito, disse que quem não passou, não deve perder as esperanças e seguir em busca do sonho.

O jovem é tímido com as conquistas, como ter sido aluno bolsista, do nono ano ao convênio, em um colégio de elite. Mas não a mãe dele, Ana Cláudia Madureira, que criou ele praticamente sozinha, com ajuda das irmãs. Eles moram em Outeiro, mas um desejo de Victor é ir para São Paulo, cursar a USP.