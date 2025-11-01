na homilia deste domingo, padre cláudio fala sobre fé e a presença de deus entre os pobres

Na homilia deste domingo (2), o padre Cláudio Pighin refletiu sobre o Evangelho de Mateus (Mateus 5,1-12) e abordou o sentido espiritual da "comemoração de todos os defuntos", data em que a Igreja Católica convida os fiéis à oração e à lembrança dos que já partiram. Segundo o religioso, o trecho do Sermão da Montanha apresentado por Mateus revela dois tipos de ouvintes: "as multidões e os seus discípulos".

Ele explicou que, nesse contexto, “os discípulos são os mais próximos” e que o cenário da montanha tem um valor simbólico. “A montanha não tem um valor topográfico, mas significa o lugar da revelação divina. O fato de sentar-se mostra a típica colocação daquele que ensina - o seu ensino se reveste de toda a autoridade”, afirmou.

Padre Cláudio Pighin lembrou ainda que "é ele que veio autorizando revelar a vontade do pai", e que o ensinamento de Jesus exige transformação: "Este ensino precisa que o ser humano se decida e mude a sua vida. As bem-aventuranças são os sinais da presença de Deus entre nós. Percebendo esta proximidade, a nossa vida se torna feliz".

Em sua reflexão, o sacerdote destacou que Jesus se dirige “ao povo simples, pobres, oprimidos, indefesos e marginalizados”, proclamando a eles a boa notícia do Reino de Deus. “Por isso, os parabeniza, porque os proclama felizes. Certamente, não para exaltar a pobreza e a miséria das pessoas, mas porque Deus age para tirá-los dessas condições desumanas. É esta perspectiva de salvação que proporciona a grande felicidade", afirmou.

Cláudio Pighin reforçou que a mensagem de Cristo deve ser compreendida fora de uma ótica moralista: "Estes pobres aflitos não são os melhores e nem tanto os mais disponíveis que os outros, mas porque são os indefesos e oprimidos Deus fica do lado deles enquanto defensor daqueles que, neste mundo, não têm quem possa ajudá-los. Esta é uma mensagem de esperança para uma libertação mais próxima".

Compreensão da santidade

Ele também destacou o valor do sofrimento vivido em nome da fé. “Enfatiza-se nesta série de felicidade ao ser humano aquela que sofre por causa de Jesus. Isto é: se alguém sofre como cristão, não tem que se envergonhar ou se arrepender, mas, pelo contrário, louvar a Deus por este nome. Todas estas promessas se tornam uma consolação para aqueles que seguem a Jesus, o Cristo", afirmou.

Ao encerrar a homilia, padre Cláudio relacionou o discurso da montanha à compreensão da santidade e à lembrança dos que já partiram. "Esta ótica do discurso da montanha nos ajuda a compreender a santidade das pessoas e a compreender também os nossos irmãos falecidos. Assim sendo, todos nós podemos perseguir esta mística tão fundamental para a nossa sociedade, Um bom domingo da comemoração de todos os defuntos".