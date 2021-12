Na busca de se vacinar antes do Natal, população lota postos de vacinação em Belém

Às vésperas do Natal, a busca pela vacinação contra covid-19 se intensificou em Belém . A principal procura é pela dose de reforço da vacina anti-covid, que foi antecipada para quatro meses na capital paraense. Com a proximidade com as festas de fim de ano, o movimento também se justifica pela tentativa de seguir as indicações médicas após vacina, que inclui não ingerir álcool por 24h.

Buscando completar o ciclo vacinal antes do Natal, os pontos de vacinação da capital paraense amanheceram com longas filas nesta quinta-feira (23). No estacionamento do shopping Boulevard, um dos 71 lugares que estão dando a primeira, segunda e terceira dose da vacina anticovid, a espera foi intensa. Além da imunização contra a covid-19, também está sendo ofertada a vacina contra a gripe, confira a movimentação: