Mutirão de fiscalização em 800 condomínios do Pará deve durar em torno de 5 meses

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) começou, na segunda-feira (22), o mutirão de fiscalização em 800 condomínios do Estado. A ação iniciou em Belém e está sendo feita nos condomínios construídos há mais de 30 anos. A maioria dos prédios que será fiscalizada está localizada na região metropolitana de Belém, Santarém, Marabá e Parauapebas.

O Crea-PA não informou quantos condomínios já foram fiscalizados até agora e em quais bairros da capital estão localizados. Essa medida é para não expor os moradores desses prédios. A informação sobre a realização do mutirão foi dada, com exclusividade ao Grupo Liberal, na quinta-feira (18), pelo gerente de fiscalização do Crea-Pa, Kleber Souza. Segundo ele, esse trabalho deverá durar entre quatro e cinco meses.

A ação foi desencadeada depois do desabamento de 13 sacadas do edifício Cristo Rei, localizado no bairro da Cremação, em Belém, que ocorreu no dia 13 deste mês. Ninguém ficou ferido no acidente. Nesse mutirão de fiscalização, a equipe do Crea-Pa vai verificar, por exemplo, reformas nas áreas comuns e reformas nas áreas particulares (apartamentos) e ter o levantamento de dados de serviços tais como elevadores, reservatórios, circuito interno fechado de TV, combate a incêndio, processo de teste dos hidrantes, sinalizações horizontais, verticais e dos estacionamentos, o requer as manutenções periódicas.

A fiscalização também quer saber quais obras foram realizadas nos últimos dois ou três anos. “Nós estaremos focados em relação às manutenções que envolvem a questão dos elevadores, hidrantes, dos reservatórios (seja piscina, seja caixa d'água) e orientarmos o síndico ou a administradora do condomínio quanto à questão da inspeção predial”, disse. E também destacar a importância de que as reformas dos apartamentos sejam feitas por um engenheiro habilitado.

Nesse mutirão, a ideia do Crea-Pa é que o síndico seja um fiscalizador. “Nós vamos estar entregando para eles o manual do síndico, elaborado pelo Crea-Pa, informando todos os serviços que são alvo de fiscalização e tornar que o síndico crie dentro do condomínio ações de rotina, principalmente com a questão dos apartamentos que vão ser reformados”, afirmou Kleber Souza.

O gerente de fiscalização do Crea-Pa, Kleber Souza, disse que o mutirão de fiscalização nos 800 condomínios deverá durar entre quatro e cinco meses (Ivan Duarte/O Liberal)

"Obra de engenharia tem início e fim", diz gerente de fiscalização do Crea-Pa

O síndico tem autoridade máxima no condomínio. Por isso é importante que ele tenha cópia dos registros da anotação de responsabilidade técnica, cópia do projeto, do memorial descritivo e do plano de execução da obra e do serviço que vai ser realizado, informando o início e o fim da prestação de serviço.

"Não podemos exigir que o síndico faça a manutenção. Nós entramos no mérito da orientação, pois esse é um processo de custo. O condomínio vai ter que ter recursos. Vai ser feita uma reunião, apresentar o orçamento, apresentar o balancete por parte do condomínio e verificar se a matemática financeira vai bater", disse. Até para que uma obra não comece e pare de ser feita.

"Obra de engenharia tem início e fim. Se parar no meio do caminho o término fica mais caro, porque os valores vão se atualizar", disse. Mas o Crea-Pa não pode exigir que o síndico faça a manutenção. “Nós entramos no mérito da orientação”, disse Kleber Souza. Isso porque a manutenção requer custos e o condomínio vai ter que ter recursos para fazer os serviços necessários.

Ainda durante o mutirão, Kleber disse que, para as reformas que estiverem acontecendo sem a participação de um profissional habilitado, será gerado um processo administrativo em que a penalidade é a autuação contra a pessoa que está executando - seja o proprietário do apartamento, o síndico ou o condomínio. Por isso que as empresas que fazem serviço de manutenção têm que emitir anotação de responsabilidade técnica, para que possa garantir que aquele serviço tem um profissional habilitado.

Como agir ao detectar problemas em um prédio

Se o prédio apresentar infiltração, revestimento que está saindo, por exemplo, por exemplo, o síndico ou a administradora do condomínio deve entrar em contato com um profissional de engenheira ou uma empresa de engenharia para fazer laudo ou inspeção predial, fazer diagnóstico e apresentar para a assembleia dos moradores. Ou seja, é um profissional orientando o que tem que ser feito e, posteriormente, o processo de manutenção, que é a parte de execução.

Ao detectar esses problemas, o síndico leva essa situação para a assembleia, que vai requerer um processo de manutenção com orçamento específico. Afinal, alguém vai ter que pagar essa conta. Por isso o Crea-Pa orienta o condomínio a contratar um profissional para fazer esse laudo, essa inspeção predial, para apresentar um diagnóstico e, em seguida, o processo de manutenção.

No site do Crea (https://creapa.org.br/), a pessoa pode fazer denúncias

Fonte: Crea-Pa