CREA-PA comemora 89 anos com homenagens a profissionais

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) promoveu na manhã desta segunda-feira (24) uma sessão solene para comemorar os 89 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA). Na ocasião, foram concedidos diplomas de reconhecimento ao histórico de serviços prestados por 18 profissionais das engenharias, agronomia e geociências.

O CREA-PA é uma autarquia federal fundada em 23 de abril de 1934 com a missão de regulamentar, fiscalizar e orientar o exercício de engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos e técnicos da área. Atualmente, são mais de 55 mil profissionais registrados no estado.

LEIA MAIS:

Para o proponente da sessão, o deputado estadual Erick Monteiro (PSDB), a atuação desses profissionais é determinante para o desenvolvimento do Pará. “É importante que esses 89 anos sejam homenageados pela importância que o CREA tem na sociedade, para os profissionais e para a população paraense. Nada mais que justo do que homenagear essa classe tão honrada”, destacou o parlamentar.

Entre os homenageados estavam representantes de entidades de classe e personalidades das diversas categorias que contribuíram na execução de projetos de edifícios, estradas, pontes e outras obras. A presidente do CREA-PA, Adriana Falconeri, justifica que evidenciar essas iniciativas é necessário porque demonstra o impacto da classe na economia e na vida da população.

“O CREA do Pará é décimo do país em arrecadação e em número de profissionais. E o Pará é o décimo estado em PIB (Produto Interno Bruto). Isso não é uma coincidência. São as nossas profissões que movimentam o PIB do estado, a produção, o extrativismo, a mineração, são todas relacionadas à nossa classe”, pontuou.

A presidente do CREA-PA, Adriana Falconeri, destacou a importância da classe para o desenvolvimento do estado (Thiago Gomes / O Liberal)

Ela ressaltou ainda que a classe está consciente da contribuição que pode dar em outros aspectos e, por isso, é preciso ampliar as frentes de diálogo com o poder público. “Geralmente, nós só somos acionados depois que acontece algum desastre ou desabamento. Nós precisamos prevenir o que vai acontecer futuramente e para isso estamos buscando a valorização dos nossos profissionais porque eles são essenciais para qualquer tipo de serviço, de produção, para a alimentação e a segurança alimentar”, frisou Adriana Falconeri.

Um dos agraciados com o diploma de reconhecimento foi André Tavares, presidente do Clube de Engenharia do Pará, que considera que a categoria tende a se sentir fortalecida com medidas como essa. “O Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) é o maior conselho do mundo. O que nos falta é união e o que a Adriana está fazendo é dando um passo nesse sentido. O nosso conselho não pode ser só fiscalizador, ele tem que pensar também no lado social e político”, defendeu Tavares.

O presidente do Clube de Engenharia, André Tavares, foi um dos 18 homenageados nos 89 anos do CREA-PA (Thiago Gomes / O Liberal)

Já o ex-presidente do CREA-PA, Danilo Linhares, disse que os profissionais e a população ganham com uma classe mais valorizada. “Esse é um dia histórico porque o poder público reconhece a importância do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dentro da sociedade. A função do CREA é fiscalizar o exercício profissional e a gente está comemorando 89 anos dessa atuação que visa promover a proteção da sociedade”, comemorou o engenheiro civil que também foi homenageado.