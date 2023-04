Semana comemorativa celebra os 89 anos do CREA-PA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) promove de 24 a 29 de abril uma série de eventos em alusão aos 89 anos da entidade. Com mais de 55 mil profissionais registrados, o CREA-PA é o maior conselho de classe do estado. A abertura oficial será na segunda-feira (24), a partir das 10h, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), onde ocorre uma sessão solene requerida pelo deputado estadual Erick Monteiro (PSDB).

Durante a sessão serão homenageados profissionais e personalidades das diversas categorias que contribuíram na execução de projetos e construções de edifícios, estradas, pontes e outras obras relevantes para o desenvolvimento do Pará. “O CREA-PA sempre procurou contribuir com a sociedade paraense através do exercício profissional, buscando o fortalecimento das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua. Solicitamos ao deputado estadual Erick Monteiro a realização dessa sessão para homenagear os profissionais que contribuíram para o fortalecimento das Engenharias no Pará”, diz a presidente do Conselho, Adriana Falconeri, que destaca ainda o papel do órgão junto à comunidade.

“Orientamos a sociedade para justamente buscar um ponto de equilíbrio onde o conhecimento agregado das nossas profissões possam gerar segurança e qualidade de vida. Assim como em qualquer profissão, os engenheiros, agrônomos e geocientistas precisam de uma plena fiscalização de seus serviços, de maneira a garantir que o setor continue em constante evolução, por meio de boas práticas e inovações”, acrescenta.

A presidente do CREA-PA, Adriana Falconeri, destaca a importância da atuação do órgão para a sociedade (Divulgação / CREA-PA)

Além da solenidade, os 89 anos do Conselho serão celebrados com uma programação denominada I Semana do CREA-PA. As palestras e rodas de conversa são abertas ao público e vão discutir temas relevantes e atuais, como cidades inteligentes e sustentáveis, sensoriamento remoto, segurança da informação, mercado de trabalho, perfis profissionais, entre outros. Todas as atividades ocorrerão no auditório do CREA, que fica na Tv. Doutor Moraes, nº 194, bairro de Nazaré, em Belém.

“O objetivo da Semana é proporcionar aos interessados uma qualificação mais relacionada aos assuntos do cotidiano. O evento é presencial e gratuito. Tanto os profissionais quanto os acadêmicos precisam de ações de aproximação com o Conselho de Classe”, pontua Adriana Falconeri.

Serviço: I Semana do CREA-PA

De 24 a 29 de abril

Endereço: Tv. Doutor Moraes, nº 194. Bairro: Nazaré

Para conferir a programação e se inscrever, acesse o site www.creapa.org.br