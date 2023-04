Presidente do Crea-PA realiza ação itinerante para divulgar trabalho do Conselho

Primeira mulher a presidir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA), a engenheira civil Adriana Falconeri destaca a importância de divulgar o trabalho realizado pelo órgão à sociedade. Segundo ela, esse é o maior Conselho do estado e do Brasil, reunindo diferentes profissões. "Então, a gente precisa estar junto da mídia, junto da comunicação, junto da informação para que essa informação chegue a todos os profissionais e a sociedade sobre a importância dos nossos profissionais”, declarou Falconeri. No próximo dia 23 de abril, o Crea-PA completa 89 anos de existência.

Em visita ao Grupo Liberal, Adriana Falconeri também falou um pouco das ações à frente do Conselho. “Nós já estamos com uma gestão itinerante. Como a gente tem uma falta de comunicação muito grande, uma falta de informação muito grande, então a gente está nessas pautas de divulgação, marketing e publicidade, trazendo o que é o Crea, para que serve, quais são as profissões que estão dentro do Crea, a valorização desses profissionais”, afirmou.

Natural de Santarém, Adriana Falconeri disse que tudo é engenharia. “Do nosso celular, da refrigeração... Tudo tem engenharia e tudo tem agronomia. Agronomia é tudo que nos alimenta. Então, toda a segurança alimentar vem dos nossos profissionais”, afirmou. Ela também informou que o “Crea-PA está de portas abertas para qualquer pauta que tenha engenharia, que tenha agronomia e geociências que também são as profissões de meteorologia, geografia e geologia", declarou. "São profissões que envolvem diretamente a questão climática”, completou.

Como parte das programações pelos 89 anos do Crea-PA, haverá uma homenagem na Assembleia Legislativa do Pará, em uma iniciativa do deputado estadual Erick Monteiro, que prevê a realização de uma sessão solene para homenagear os profissionais do Sistema Confea/Crea.

O Crea-PA é uma autarquia federal, criada no dia 23 de abril de 1934, para fiscalizar o exercício das profissões de engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos e técnicos de segundo grau das modalidades mencionadas, dotada de personalidade jurídica de direito público. A autarquia tem sede Belém e jurisdição em todo o Estado, defendendo a sociedade no que diz respeito à qualidade, ética e, principalmente, coibindo a prática do exercício ilegal dessas profissões.

O Crea-PA exerce o papel institucional de primeira e segunda instância, orienta e fiscaliza o exercício profissional, verificando e valorizando o exercício legal e ético das profissões do Sistema Confea/Crea.