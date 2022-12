Museu Memória de Nazaré ganha nova horário de funcionamento a partir de 2023

O Museu de Nazaré, um espaço dedicado a reunir objetos carregados de histórias sobre amor e devoção à Nossa Senhora, terá um novo horário de funcionamento a partir do ano que vem. Localizado no complexo da Basílica Santuário, o local é destino certo para turistas e belenenses interessados em conhecer mais sobre uma das maiores manifestações católicas do mundo.

A partir de 2023, o museu irá funcionar de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h às 18h. Aos sábados, ficará aberto das 8h às 12h. A novidade é que o museu também passará a funcionar aos domingos, das 9h às 13h. A entrega continua sendo no valor de R$ 6 - a inteira - e, a meia, R$ 3.

Toda a visita ao espaço pode ser guiada e o visitante passa a conhecer em detalhes onde a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada pelo caboclo Plácido, como era a réplica das casas e barcos. Além disso, quem visita o espaço também pode conferir os mantos oficiais usados pela Imagem Peregrina durante as edições anteriores do Círio de Nazaré.

