Augusto Corrêa realiza Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo (4)

Em Augusto Corrêa, município do nordeste paraense, devotos estão na expectativa para o 64º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que será realizado neste domingo (4) com o tema “Virgem de Nazaré, abençoai vosso povo com seu olhar de fé". A romaria é antecedida por uma alvorada de fogos antes da procissão. A romaria sairá às 7h30 do Centro de Nazaré. A peregrinação é promovida pela Paróquia São Miguel Arcanjo, e já é uma tradição no município.

Um dos pontos altos da festividade de Nossa Senhora de Nazaré é a apresentação do manto da Imagem, que este ano foi confeccionado por um membro da comunidade local. A missa solene e a cerimônia de apresentação foi realizada nesta quinta-feira (1º), às 19h.

A programação da festividade iniciou no último dia 4 de novembro com o envio das imagens peregrinas aos bairros do município. As visitas começaram no dia 28 de novembro e se estendem até dia 2 de dezembro com a visita da Imagem de Nossa Senhora a vários órgãos públicos. No próximo dia 30 haverá uma Cicloromaria pelas principais ruas da cidade.

Programação cultural

Mantendo a tradição cultural do município, a festividade de Nossa Senhora de Nazaré em Augusto Corrêa terá as noitadas do Círio do coro da igreja, acompanhada pelos músicos Veloz e Ivan dos Teclados na terça-feira (6), na praça da igreja. Haverá, ainda, dentro da programação, o tradicional leilão. A programação se encerrará no dia 7 de dezembro com apresentação cultural da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)