Museu Goeldi celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com trilha no Parque Zoobotânico em Belém

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) realizará a “Trilha: natureza que une conhecimento” em meio à fauna e à flora do Parque Zoobotânico, na manhã deste sábado (6/6). A proposta é apresentar espécies que estão em extinção na Amazônia, passando por 12 pontos estratégicos do espaço, e conectar o público com a natureza, alertando os visitantes sobre a necessidade de cuidar de todas as formas de vida de modo responsável. O trajeto terá sua concentração no prédio da Rocinha, logo após a bilheteria, com início previsto às 9h30.

Turismóloga do Museu Goeldi, Ana Claudia Silva espera que a trilha aproxime as pessoas da natureza e mostre a integração do meio ambiente com os animais e as plantas. “A gente espera que essa trilha mostre o ambiente de uma maneira sistêmica, integrada. Ao longo da trilha, iremos ver os animais inseridos em um contexto formado por diversos ecossistemas, iremos observar que um não existe sem o outro”, descreveu.

Na trilha, os visitantes serão conduzidos por uma equipe multidisciplinar, formada por turismólogos, biólogos, guias de turismo e estudantes. “Vamos mostrar algumas espécies que estão em extinção na Amazônia, como o mogno e o pau-rosa. Esta atividade é uma forma de sensibilizar o público para a necessidade de preservar o meio ambiente e refletir mais sobre essa relação homem-natureza”, enfatiza Ana Cláudia.

Aluno de turismo e bolsista do MPEG, Rafael Carvalho da Silva será um dos condutores da trilha. “Além de agregar na minha formação, participar da trilha me dá a oportunidade de mostrar a importância do Museu Goeldi como parque urbano e também como um ambiente de educação ambiental”, acrescentou o estudante.

Coordenador de museologia do Museu Goeldi, Emanoel Júnior explica que a trilha é a primeira atividade de uma série de atrativos que irão ocorrer durante o mês de junho, em alusão à data internacional, que foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 5 de junho de 1972. Pensado há mais de 50 anos, o calendário pretende servir de alerta global diante da necessidade de preservar o meio ambiente e de incentivar ações de proteção dos recursos naturais em todo o planeta.

“A programação irá além do marco oficial do dia 5 de junho. Com o objetivo de aproximar o público da pauta ambiental, o Museu Goeldi promoverá um ciclo de atividades educativas e interativas, como oficinas e trilhas interpretativas, pensadas para sensibilizar os participantes sobre questões que estão além do debate científico e que precisam ser incorporadas no dia-a-dia”, disse Emanoel Júnior. Segundo ele, mais do que sensibilizar a população, a programação busca construir um espaço de diálogo horizontal com as comunidades locais, destacando e valorizando suas estratégias e saberes no enfrentamento direto às mudanças climáticas e às modificações profundas que elas produzem nos seus modos de vida. A programação completa será divulgada no decorrer dos próximos dias.