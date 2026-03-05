Capa Jornal Amazônia
Museu das Amazônias inicia visitas mediadas ao ar livre no Complexo Porto Futuro II

Iniciando neste domingo (8), as visitas serão realizadas todos os domingos até junho

O Liberal
fonte

Neste domingo, 8, o Museu das Amazônias (MAZ) inicia uma nova temporada de encontros com o público, desta vez, na área externa do edifício. (Foto: Divulgação | Manuel Sá)

O Museu das Amazônias (MAZ), localizado no Complexo Porto Futuro II, em Belém, iniciará as visitas mediadas ao ar livre a partir deste domingo (8). A atividade integra a programação do MAZ em Movimento. As visitas serão realizadas todos os domingos até junho, sempre em duas sessões, às 10h e às 16h, com ponto de encontro na varanda do Museu das Amazônias. Cada grupo terá até 40 participantes, e a participação é gratuita, com inscrições realizadas no local. Segundo a organização, a mediação propõe uma leitura integrada do território, conectando a paisagem urbana, o rio e os vestígios materiais do passado às narrativas do espaço.

A primeira visita mediada será realizada neste domingo (8), às 10h, e será conduzida pelo professor e historiador Michel Pinho, que inaugura a temporada convidando o público a olhar para a cidade como território de narrativas vivas. Michel Pinho afirma que o objetivo é estimular as pessoas a pensar a Amazônia a partir de sua formação histórica.

“Acho que a grande experiência vai ser pensar o espaço do museu e do Porto Futuro como um território histórico, que surgiu a partir dos interesses da cidade no final do século 19 e que está diretamente ligado à expansão de Belém e do bairro da Campina”, adianta o professor e historiador Michel Pinho sobre a visita mediada. Ele ainda sintetiza o propósito da atividade. 

Espaço de memória
A coordenadora de Programação do Museu das Amazônias, Gabrielle Martins, pontua que as visitas mediadas no Porto Futuro convidam o público a enxergar a orla como um espaço de memória, patrimônio e transformação. “Mesmo com a troca de exposições no espaço interno, o MAZ segue em movimento, criando experiências culturais e educativas que conectam as pessoas à história e às paisagens amazônicas”, observa. 

O percurso estabelece vínculos com espaços que hoje abrigam acervos arqueológicos encontrados durante as obras de requalificação da área, como os materiais expostos no polo gastronômico, ampliando o entendimento do patrimônio para além das vitrines e inserindo-o no cotidiano da cidade. A ideia é reconhecer o potencial histórico, arqueológico, cultural e paisagístico do Porto Futuro e convidar o público a perceber a orla como um espaço onde passado e presente dialogam o tempo todo.

A iniciativa leva atividades gratuitas de arte, cultura e educação para a área externa do Museu das Amazônias para os espaços do Complexo Porto Futuro, enquanto a visitação ao interior do museu está temporariamente suspensa para a montagem das novas exposições, previstas para julho deste ano. A programação do MAZ em Movimento inclui visitas mediadas, oficinas, apresentações culturais e vivências formativas, mantendo o museu ativo e em diálogo permanente com a cidade.

Serviço

Visitas Mediadas – MAZ em Movimento

Área externa do Museu das Amazônias – Complexo Porto Futuro II
Todos os domingos, até junho
Horário: 10h e 16h
40 vagas por sessão
Ponto de encontro: varanda do MAZ

Palavras-chave

museu das amazônias

visita guiada

belém
Belém
