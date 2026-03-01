Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Museu das Amazônias ganha mural em realidade aumentada no Complexo Porto Futuro, em Belém

Obra interativa assinada por artista de Cametá transforma a fachada do MAZ em experiência imersiva e simboliza o novo ciclo expositivo do museu em Belém

O Liberal
fonte

Museu das Amazônias ganha mural em realidade aumentada no Complexo Porto Futuro, em Belém. (Wagner Santana | O Liberal)

O Museu das Amazônias (MAZ), localizado no Complexo Porto Futuro, em Belém, recebeu a pintura de um grande painel artístico em realidade aumentada na área externa do prédio. A obra, com cerca de dois metros de altura por cinco metros de largura, é assinada pelo artista visual paraense Luan Rodrigues, conhecido como Kambô Art, natural de Cametá, e simboliza o novo ciclo expositivo do espaço.

De acordo com o artista, o mural traz como elemento central uma cobra grande, representando a boitatá, um dos símbolos do museu. A proposta é que a composição seja interativa. “Aqui vai ter uma cobra grande, uma boitatá, que é um dos símbolos do Museu das Amazônias. E essa pintura, essa composição, vai ser uma composição interativa, onde o espectador vai poder chegar e, além de visualizar, curtir ela visualmente, através de um aplicativo no celular, você pode apontar pro mural e aí a cobra vai interagir com o espectador, causando uma nova possibilidade de apreensão pública”, explicou.

Kambô Art destacou que a complexidade do trabalho está justamente na integração entre técnicas tradicionais e recursos digitais. Segundo ele, trata-se de uma produção multimídia que envolve o muralismo - técnica analógica ancestral, praticada desde os tempos das pinturas rupestres nas cavernas - aliada à tecnologia contemporânea. “O trabalho por si só, pela questão de ser um trabalho multimídia, de envolver a técnica de muralismo, que é uma técnica analógica ancestral, que os homens das cavernas vinham pintando as cavernas, as paredes das cavernas há tempos atrás, a intenção, hoje em dia, é utilizar a tecnologia, sabe, com esse advento da tecnologia digital, né, pra fazer essa mescla de arte artesanal, de arte tradicional, né, com a tecnologia digital para dar essa apreensão pro público”, afirmou.

Para o artista, o principal desafio é promover essa transição do analógico para o digital de forma harmônica. “Essa complexidade de sair do analógico pro digital, eu acho que é o ponto crucial pra que se consiga ter uma composição harmônica e interessante, assim, no final”, ressaltou.

Natural de Cametá, Kambô Art tem 38 anos e atua desde 2007 desenvolvendo trabalhos que unem visualidades tradicionais do cotidiano amazônico com tecnologia digital contemporânea. Ele afirma que sua proposta é mostrar que não é preciso estar nos grandes centros urbanos para criar expressões de vanguarda. “Eu venho trabalhando dentro dessa perspectiva de fazer uma mescla da arte tradicional, das visualidades tradicionais do cotidiano amazônico com a tecnologia digital contemporânea que, enfim, que a gente tem acesso à internet pra mostrar que você não precisa estar nos grandes centros urbanos pra desenvolver essas linhas de expressões que eu chamo de Avant-garde (vanguarda) né, que são linhas de expressões de vanguarda”, disse.

Segundo o artista, o fluxo do seu trabalho está justamente nessa interseção entre o tradicional e o digital, buscando causar um espetáculo visual e ampliar as formas de interação com o público. Ele também destacou a importância da iniciativa para a população. “Todo mundo tem celular hoje na mão, né? Todo mundo tá linkado com a tecnologia, então a forma que a gente puder usar a tecnologia para que a gente saia do trivial apenas de consumir conteúdo e começar a interagir com o conteúdo, isso daí é uma semente que se abre em novas possibilidades de criação, de expressão, de referência, de interação e, bom, instiga muito os jovens a produzir, a pesquisar e a entrar nessa linha de trabalho também”, concluiu.

Novo marco visual

O painel integra o momento de transição vivido pelo MAZ. Desde o início de fevereiro, a visitação interna está pausada devido ao processo de troca das exposições em cartaz. As novas mostras devem ser apresentadas ao público no final do primeiro semestre de 2026. Nesse período, o museu reforça o diálogo com a população por meio de intervenções artísticas visíveis e acessíveis na área externa. A proposta de permitir que o público acompanhe cada etapa da criação do painel dialoga com as transformações internas em curso.

“O Museu das Amazônias está em um processo de renovação profunda, e tornar esse movimento visível ao público é uma escolha conceitual. Ao convidar as pessoas a acompanharem a criação dessa obra na fachada, reforçamos a ideia de um museu vivo, em constante construção, aberto ao território, às narrativas amazônicas e aos artistas da região”, disse a gerente técnica do museu, Grazielle Giacomo.

A expectativa é que o painel em realidade aumentada se consolide como um novo marco visual do museu durante o período de transição expositiva, ampliando a experiência de quem visita o espaço e fortalecendo a relação entre arte contemporânea, cidade e Amazônia. Após a conclusão da pintura, a obra permanecerá disponível para apreciação e interação do público na fachada do MAZ.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Museu das Amazônias ganha mural em realidade aumentada no Complexo Porto Futuro, em Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (02/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

02.03.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda