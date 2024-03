Mulheres terão acesso a atendimento jurídico e outros serviços em ação do TJPA neste domingo (10)

A ação "Justiça e Cidadania por Elas", realizada pelo Poder Judiciário do Pará junto a órgãos parceiros, será no dia 10 de março, na Praça da República, a partir de 8h, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A programação conta com uma caminhada e diversos serviços oferecidos, como a emissão de documento de identificação; atendimento jurídico judicial ou extrajudicial; atendimentos médicos e odontológicos; vacinação e testes rápidos; serviços de estética; apresentações musicais e muito mais.

A iniciativa é do Poder Judiciário do Pará encabeça a ação, por meio da Ouvidoria da Mulher, que faz parte da programação da 26ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, campanha nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher realizada pelo Judiciário brasileiro.

A Caminhada de Justiça e Cidadania por Elas terá concentração às 7h30, na Praça Pedro Teixeira (Escadinha).

Confira todos os serviços oferecidos:

- Emissão de documento de identificação - RG

- Atendimento jurídico judicial ou extrajudicial

- Divulgação do reconhecimento voluntário de paternidade

- Orientação e encaminhamento às mulheres

- Encaminhamentos para rede socioassistencial

- Balcão de Direitos da Defensoria Pública

- Atendimentos médicos e odontológicos

- Vacinação e testes rápidos

- Palestras sobre saúde

- Serviços de estética (corte de cabelo e design de sobrancelha)

- Divulgação de cursos técnicos

- Distribuição aos cadastrados de cestas básicas, enxovais e máquinas de costura

- Apresentações musicais

- Demonstração se técnica de defesa pessoal para mulheres (krav maga)