Mulheres de 30 a 49 anos já podem fazer exame DNA-HPV em 6 unidades de saúde de Belém

Mulheres com idades entre 30 a 49 anos já podem procurar as unidades básicas de saúde dos bairros Terra Firme, Guamá, Jurunas, Cremação, Condor e Combu, do distrito Dagua, para realizar o novo exame preventivo DNA-HPV, similar ao Papanicolau, porém com mais precisão no resultado. A prioridade são mulheres que não estão em dia com o preventivo ou que nunca fizeram o exame.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou mil kits para as seis unidades. Destes, 100 foram enviados para a Ilha do Combu, onde ocorreu o lançamento do novo protocolo pelo Ministério da Saúde. A informação foi divulgada, pela Prefeitura de Belém, na segunda-feira (15). O Combu foi o primeiro local a receber os equipamentos. Cerca de 15 mulheres já realizaram os exames. Uma delas foi a dona de casa Lucélia Monteiro, de 45 anos. Ela já estava há dois anos sem fazer o preventivo e foi informada sobre a novidade por uma agente comunitária de saúde.

"Pra mim é muito importante, como pra qualquer outra mulher, já que ele (o exame) pode diagnosticar um possível vírus do câncer 5 anos antes dele se desenvolver. Com isso a gente pode se prevenir muito mais. Tem muitas mulheres que deixam de fazer, deixam pra depois. Uma agente de saúde me chamou e eu vim aqui porque é muito importante. Agora que fiz o exame fico mais tranquila, porque mesmo que dê alguma coisa, não é preciso me desesperar já que é possível fazer o tratamento com antecedência", disse.

A adesão das mulheres da ilha tem sido considerada alta e representa um dado positivo para alcançar a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar os casos de câncer de colo do útero até 2030.

VEJA MAIS:

Identificação precoce pode ajudar a evitar a formação de lesões

A capital paraense é a primeira cidade do Brasil a implantar o teste molecular DNA-HPV, que permite a identificação precoce do vírus HPV. Existem mais de 200 tipos de papilomavírus humano; os que podem evoluir a um câncer de colo do útero são os de número 16 e 18. A identificação precoce permite ação preventiva e pode ajudar a evitar a formação de lesões. O intervalo de realização recomendado é de 5 anos, diferente do Papanicolau, que é anual. A iniciativa também reduz a realização de exames desnecessários. Em caso de resultado positivo para infecção por HPV, o fluxo é rápido e resolutivo. A análise e a emissão dos diagnósticos serão feitas pelo Instituto Evandro Chagas.

A recomendação da Sesma é que mulheres de outras faixas etárias recorram ao método tradicional (Papanicolau) na rotina de exames. Além disso, a expansão do DNA-HPV para outros bairros será gradativa, até alcançar todas as unidades de saúde da capital. Ainda segundo a Sesma, o distrito Dagua foi escolhido por conter a maior parte da população feminina de Belém, é um dos nossos maiores distritos.

O Combu, além da simbologia, foi priorizado pelas complexidades ribeirinhas e por estar em destaque. Foram distribuídos mil kits pela Sespa que serão repassados de forma escalonada. A procura pelo exame pode ser feito a partir dessa semana. "O distrito Dagua foi escolhido por conter a maior parte da população feminina de Belém, é um dos nossos maiores distritos. O Combu, além da simbologia, foi priorizado pelas complexidades ribeirinhas e por estar em destaque. Foram distribuídos mil kits pela Sespa que serão repassados de forma escalonada", explica a enfermeira Aline Gobbo, especialista em saúde da mulher e coordenadora municipal da Referência Técnica em Saúde da Mulher (Sesma).

"A procura pelo exame pode ser feito a partir dessa semana. O teste não causa dor, é muito semelhante ao preventivo”, afirma. O resultado do novo teste tende a ser mais rápido e emitido em até 30 dias. Dependendo da quantidade de amostras, poderá sair em até sete dias após a chegada do material ao laboratório.

Preparo

Para fazer o exame, é importante atentar a algumas orientações: Não estar em período menstrual; não ter tido relações sexuais 48 horas antes do exame e não ter usado cremes ou produtos vaginais. A higiene pode ser realizada normalmente no dia do exame. É necessário apresentar documentos como RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.