Belém ganha novo protocolo para rastreamento do câncer de colo do útero; veja como fazer

A capital paraense recebe um novo protocolo de rastreamento do câncer de colo do útero (DNA-HPV) que permite a identificação precoce do vírus HPV. O protocolo estará disponível na rede pública municipal de Belém, em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir da próxima segunda-feira (15). Segundo a Prefeitura de Belém, a cidade é a primeira capital que recebe o novo protocolo.

Na primeira fase, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) disponibilizará 1.000 kits, de acordo com a Prefeitura de Belém. Os exames poderão ser feitos nas UBS dos seguintes bairros: Jurunas, Guamá, Terra Firme, Cremação, Condor e Combu — todas do Distrito DAGUA.

Após o fim da primeira fase, o protocolo será expandido para todos os municípios paraenses, seguido da implementação nacional. Nesse segundo momento, as prioridades serão as áreas Marajó 1 e 2, além da Região Metropolitana de Belém (RMB), conforme a Sespa.

O público-alvo são mulheres de 30 a 49 anos de idade. As mulheres que estão há mais de três anos sem realizar o exame preventivo ou aquelas que nunca fizeram são prioridades dentro da faixa etária estipulada, de acordo com a Prefeitura de Belém.

Para realizar o exame, a mulher não pode estar em período menstrual, não pode ter tido relações sexuais 48 horas antes do exame e nem ter usado cremes ou produtos vaginais. A higiene pode ser realizada normalmente no dia do exame. A paciente também deve apresentar documentos como RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

A iniciativa é uma medida do Ministério da Saúde (MS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Avanços do novo protocolo

O novo protocolo (DNA-HPV) é capaz de identificar precisamente a presença de vários tipos do papilomavírus humano (HPV), que são mais de 200 existentes. Com esse novo exame, o intervalo recomendado de realização é de cinco anos de diferença.

Em comparação, o exame Papanicolau identifica possíveis lesões no colo do útero, porém não apresenta o mesmo nível de precisão, de acordo com a Prefeitura de Belém. O Papanicolau exige um maior número de realizações, tendo um intervalo recomendado de um ano.

Um treinamento teórico e prático foi aplicado no Instituto Evandro Chagas, em Ananindeua, nesta quarta-feira (10), para dez enfermeiras que atuam em unidades básicas de saúde do Distrito DAGUA.

Resultado sai em até 30 dias

O processo do exame inicia nas UBS, com as coletas das amostras, as quais são encaminhadas ao Instituto Evandro Chagas, onde será feito o teste DNA-HPV. O resultado é emitido entre sete e 30 dias após a chegada do material no laboratório, a depender da quantidade de amostras.

A paciente receberá o resultado na UBS onde foi atendida. Se o resultado da mulher der positivo para o HPV 16 ou 18, ela será encaminhada diretamente para a colposcopia. No caso de dar positivo para outros tipos de HPV de alto risco, a paciente fará uma citologia reflexa, a qual será feita na mesma amostra.

Serviço

Novo protocolo DNA-HPV

Data: a partir de 15/12 (segunda-feira).

Horário: 8h às 17h.

Local: UBS do Jurunas, Guamá, Terra Firme, Cremação, Condor e Combu.

Requisitos: não estar em período menstrual; não ter tido relações sexuais 48 horas antes do exame e não ter usado cremes ou produtos vaginais. A higiene pode ser realizada normalmente no dia do exame.

Importante: apresentar documentos como RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.