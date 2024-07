Mulher é flagrada furtando muda de mangueira em Belém

Na última sexta-feira (26), uma mulher foi flagrada furtando uma muda de mangueira no bairro de Nazaré, em Belém. O vegetal havia sido recentemente plantado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) como substituição para uma árvore removida devido a problemas e risco de tombamento, foi furtada do local por uma cidadã. O incidente ocorreu na Travessa Benjamin Constant e foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, a árvore foi arrancada e colocada no veículo da acusada com a ajuda de outra mulher. Além da muda furtada, a imagem capturada mostrou outra mangueira no interior do carro, o que sugere que esta também pode ter sido retirada de outro local. O furto aconteceu na Travessa Benjamin Constant, entre Brás de Aguiar e Nazaré, onde a árvore original havia sido retirada, e o toco do restante no solo havia sido removido pela Semma.

No comunicado oficial, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que tomará medidas legais contra a responsável pelo furto. A secretaria ainda não conseguiu identificar a pessoa envolvida no furto. Nesta segunda-feira, 29, um técnico da Semma deverá examinar as imagens mais detalhadamente. Após a identificação, será registrado um boletim de ocorrência e instaurado um procedimento administrativo para tratar do caso.

A Semma afirmou que a ação visa garantir a preservação das áreas verdes da cidade e responsabilizar aqueles que cometem atos de vandalismo.