Mulher com capacete de moto reaparece organizando trânsito no bairro do Umarizal em Belém

Uma mulher não identificada com um vestido e um capacete foi filmada organizando o trânsito na avenida Almirante Tamandaré com a travessa São Francisco, no bairro do Umarizal, em Belém, na tarde desta segunda-feira (12/08). O semáforo do cruzamento apagou devido a falta de energia na área. A mulher foi filmada apitando e gesticulando na tentativa de ajudar o tráfego.

Em abril deste ano, a mulher com o capacete já havia sido filmada também no Umarizal, em Belém, com um apito no cruzamento da Alcindo Cacela com a Bernal do Couto.

Por meio de nota a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) confirmou um problema no semáforo do cruzamento da Almirante Tamandaré com a São Francisco. Uma equipe foi enviada para verificar a situação do semáforo. "A equipe técnica, ao avaliar o equipamento, constatou que estava apagado devido à falta de energia no local e prontamente acionou a concessionária de energia. O semáforo do local voltou a operar normalmente por volta de 16h30".

A Semob ressaltou, que realiza a manutenção rotineira dos semáforos da cidade, que por qualquer motivo apresentem problemas, como furto de cabos, variações de energia elétrica e as constantes chuvas e busca resolver o problema o mais rápido possível.

A autarquia ainda disponibiliza os canais de atendimento, por meio da Ouvidoria, por meio do site (semob.belem.pa.gov.br); e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br); ou Whatsapp, no número (91) 98415-4587 (somente mensagem de texto), para que as reclamações sobre pane em semáforo sejam recebidas, averiguadas e solucionadas.

Já sobre a possível motociclista que organiza o trânsito a superintendência informou que a "mulher que aparece orientando o trânsito no referido vídeo, a Semob esclarece que ela não tem competência para atuar, podendo responder pelo ato, caso haja algum sinistro, conforme a lei federal n°14.229 de 2021, que trata dos conceitos e definições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", diz a nota.

"A Semob orienta, que em casos de semáforo com problema, como do vídeo, os condutores devem seguir as regras de circulação previstas no CTB, dirigindo com mais atenção nesses casos. Seguindo as leis de trânsito, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito", completa a nota.