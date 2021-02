Idosa com idade abaixo dos 85 anos é vacinada contra covid em Belém; baixa procura marcou o domingo

No último dia da etapa de vacinação contra Covid- 19 para idosos com 85 anos ou mais, o movimento foi tranquilo na Aldeia Cabana, na manhã de domingo (7). O local está recebendo idosos tanto na forma de drive-thru, como também os que vão a pé. A meta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é de imunizar 12 mil idosos nessa faixa etária.

Diferentemente do que ocorreu nos primeiros dias da campanha, o clima era de tranquilidade no ponto da Aldeia Cabana. Um fato curioso, é que o casal Domingos Dias , 83 anos, e Felicíssima Cardoso, 83 anos, conseguiram se vacinar. A filha do casal, Maria Helena, disse que uma vizinha da mesma idade dos pais conseguiu tomar a vacina e, por isso, resolveu levar os dois.

"Eu soube pela imprensa que era a partir de 85 anos, mas como a minha vizinha que tem 83 anos conseguiu eu resolvi trazer eles e deu tudo certo", disse a filha do casal. Ao conversar com a equipe técnica da Sesma e da Universidade da Amazônia, que dá apoio no ponto de vacinação, a informação é que o casal recebeu a vacina por um descuido, já que a idade permitida nessa fase é a partir de 85 anos.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que não houve alteração no plano estadual de vacinação, que definiu para a primeira fase da imunização: trabalhadores de Saúde; pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados. A Secretaria ressalta que a execução da vacinação é de competência dos municípios.

A professora Halessa Pimentel do curso de Enfermagem da Universidade da Amazônia explicou que até o domingo (7), a idade permitida é 85 anos ou mais. Halessa aproveitou para explicar também que os idosos que apresentarem qualquer sintoma gripal a vacina não é realizada.

"Nós explicamos que os idosos que estiverem com tosse, febre ou qualquer sintoma gripal, a vacina não é dada, pois quando se toma vacina requer uma resposta do sistema imunológico. E o idoso que estiver nessa situação pode piorar o quadro", explica a professora.

Até a última sexta-feira (5) a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que 7.835 pessoas idosas já haviam sido vacinadas no município de Belém. E a meta até o final de domingo (7) é de vacinar 12 mil idosos.