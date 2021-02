Movimento no domingo de 'Carnaval' é tranquilo na Praça da República

O carnaval atípico, causado pela pandemia de Covid-19, mudou os planos de muitos foliões que habitualmente deixariam a capital paraense. Mesmo assim, quem escolheu passar a manhã deste domingo (14) ao ar livre, em Belém, encontrou movimento tranquilo nas praças da cidade.

Na Praça da República foi possível registrar a presença de poucas famílias que ocupavam os gramados e as calçadas do local. Nem o tempo nublado fez com que os visitantes abrissem mão de ir até o espaço. A equipe de reportagem que esteve na praça não constatou a presença de equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal realizando a fiscalização das medidas de segurança determinadas pelos governos estadual e municipal.

Para Breno Mendes, executivo comercial em uma empresa de tecnologia sustentável, a melhor forme de aproveitar a manhã com a filha é estando longe de qualquer tipo de aglomeração. “Sem condições de viajar agora, é melhor a gente se precaver um pouco. Até relutei de vir aqui hoje, mas ela estava pedindo muito para passear, então optamos por um lugar mais tranquilo e aberto para que ela possa brincar longe de aglomeração. Agora o fluxo de pessoas está bem pequeno, então está gostoso e estamos aproveitando bastante”, declara.

Na Praça Batista Campos o movimento não estava diferente. Com poucas pessoas circulando, seja a passeio ou praticando exercícios físicos, os visitantes puderam curtir o espaço sem aglomerações. No local foi possível ver a presença de uma equipe da Guarda Municipal que monitorava a área.

A praça foi o destino escolhido pelo servidor púbico Cláudio Klautau para passar a manhã com a esposa, a filha e o animal de estimação da família. “O movimento está bem tranquilo, a maioria das pessoas de mascará e sem aglomeração. Pensando que não tem o carnaval, nós buscamos o domingo na medida do possível”, acrescenta.