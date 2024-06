Movimento é intenso na praia Grande em Outeiro às vésperas de julho

Às vésperas do início de julho, período em que se inicia a grande movimentação dos veranistas em direção às praias e balneários paraenses, na ilha do Outeiro, em Belém, famílias já aproveitaram este domingo (30) para curtir o início do veraneio na praia Grande. Comerciantes também comentam que já registraram maior movimento e destacam que o grande fluxo é uma boa oportunidade para faturar mais. Mesmo se encaminhando para o fim do dia, até por volta das 16h, o clima era de animação entre os banhistas.

Morador do bairro do Guamá, Emanoel Souza, que é técnico em edificações, foi com a família para Outeiro para aproveitar o domingo. "Nós viemos aqui para fazer a limpeza da casa da minha cunhada e aproveitamos para curtir a praia. Já tinha um tempo que eu não vinha em Outeiro", pontua Emanoel.

A comerciante Edilene de Lira é moradora de Outeiro e trabalha na praia há quatro anos. Ela diz que o movimento neste final de semana já foi diferente, pois por volta de 16h30 já estava com as vendas praticamente encerradas. "O movimento foi bom hoje (domingo), pois no final das semanas anteriores não foi como hoje", destaca a comerciante.

Ela acrescenta ainda que espera que nos próximos finais de semana o movimento seja ainda mais intenso. Ela trabalha vendendo bebidas e alimentos em uma barraca.