Movimento de Emaús lança a 52ª Grande Coleta com foco em meio ambiente e direitos infantojuvenis

O Movimento República de Emaús realizará, nesta sexta-feira (30), o lançamento da 52ª edição da Grande Coleta — marcada para o dia 29 de junho. Neste ano, a iniciativa destaca a importância da preservação ambiental e da defesa dos direitos infantojuvenis, sobre o tema “Vivendo o presente, projetando o futuro: cuidar do meio ambiente é defender crianças, adolescentes e jovens”. O evento será na sede da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

A programação de lançamento contará com a presença de representantes do MPPA e da Coordenação Geral do Movimento República de Emaús, reforçando o compromisso conjunto com a proteção da infância e juventude. Haverá ainda uma apresentação cultural do grupo “Musicalizando Direitos”, formado por crianças e adolescentes atendidos pelo movimento.

Realizada anualmente, a tradicional campanha de arrecadação de materiais recicláveis foi antecipada em função das alterações no calendário da capital paraense, motivadas pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas — COP 30. A medida busca garantir maior eficiência na coleta e fortalecer o engajamento de parceiros.

A Coleta de Emaús envolve a instalação de pontos de arrecadação em diversos bairros, incentivando a doação de itens como roupas, brinquedos, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis e livros. As doações podem ser feitas das 8h às 17h. Além dos pontos fixos, caminhões coletores percorrem um roteiro previamente definido.

Movimento

O Movimento República de Emaús é uma organização social que atua em Belém do Pará há mais de 50 anos, com foco na inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Com sede na avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, a instituição trabalha com a educação, capacitação profissional e sustentabilidade, promovendo ações que unem geração de renda, reciclagem e preservação ambiental.