Motoristas não respeitam sinalização na Estrada do Tapanã

Em maio deste ano, a nossa reportagem esteve na Estrada do Tapanã mostrando os transtornos que pedestres e ciclistas enfrentavam para conseguir trafegar pelo local. Carretas e carros pequenos estavam estacionados em vários pontos da via, atrapalhando a circulação de pessoas. Na época, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, "durante as obras, a via encontra-se sob supervisão do governo estadual. Só poderemos efetuar a fiscalização na área quando for feita a sinalização e a via devolvida à responsabilidade do município”. Após cinco meses, com a via já devidamente sinalizada, a situação se repete.

Em alguns trechos, carros de passeio estão estacionados no meio da ciclovia - o que impede a passagem de ciclistas. Em um outro ponto da via, carretas ficam estacionadas a qualquer hora do dia, atrapalhando o tráfego de pedestres.

Pedetres dividem espaço com veículos estacionados de forma irregular na via (Reprodução)

O eletricista Marcelo da Silva, de 34 anos, conta que ter que dividir o espaço com os carros estacionados de forma irregular acaba se tornando um risco para a segurança dos pedestres. "É uma falta de respeito. A gente corre o risco de ser atropelado tendo que desviar dessas carros que ficam no meio do caminho. Um espaço que foi destinado para a nossa circulação - que deveria ser segura - está sendo feito de estacionamento", reclama Marcelo, que passa todos os dias pelo via.

Pelas redes sociais, moradores manifestam suas reclamações e o sentimento de revolta por conta da situação. Em uma publicação feita em uma rede social, a moradora Larissa Santos expõe sua opinião. "Fizeram uma ciclovia mas a ignorância das pessoas não as permitem respeitar os outros. Os ciclistas querem passar mas, infelizmente, não podem. Tem que se arriscar em meio aos carros porque a ciclovia virou estacionamento", escreveu. Confira:

Legislação

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o veículo em local proibido especificamente pela sinalização, bem como em ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo, é uma infração grave, sujeito à multa no valor de R$ 195,23, cinco pontos na habilitação e passível de remoção.

Fiscalização

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Semob e aguarda um novo posicionamento do órgão sobre a fiscalização na Estrada do Tapanã.