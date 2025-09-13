Morre Hermeto Pascoal, alagoano multi-instrumentista tinha 89 anos
Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro
Considerado um dos maiores instrumentistas do mundo, Hermeto Pascoal morreu, neste sábado (13), no Rio de Janeiro, aos 89 anos. Ele deixa uma discografia icônica da música instrumental brasileira.
A informação foi publicada nas redes sociais do músico. O hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio, onde ele estava internado, informou, em nota, que a morte aconteceu "em decorrência de falência múltipla dos órgãos."
Hermeto venceu por três vezes o Grammy Latino, era natual de Alagoas.
"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", diz a postagem. "No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva."
Hermeto seria uma das atrações do Festival Acessa BH, em Belo Horizonte, neste sábado (13). Dois dias antes, a organização do evento publicou uma nota anunciando que, "por motivos de saúde", Hermeto não participaria mais da apresentação, que seguiu com o seu grupo, Nave Mãe.
O músico americano Miles Davis (1926-1991) considerou Hermeto "o músico mais impressionante do mundo". O brasileiro tinha uma enorme habilidade em fazer música de alta elaboração rítmica, melódica e harmônica. Ele tirava harmonia de panelas, chaleiras, regador, brinquedos infantis e até animais.
Autodidata e intuitivo, ele entrou na música aos 10 anos, quando aprendeu acordeom com o irmão, mas só começou a escrever partituras depois dos 41 anos. Hermeto morava em Bangu, na Zona Oeste do Rio.
