Após voto decisivo contra Bolsonaro, Cármen Lúcia vem a Belém

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), virá a Belém entre os dias 15 e 17 de setembro para participar do Fórum Nacional Verdemocracia. A visita ocorre poucos dias após seu voto ser decisivo para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu pena de mais de 27 anos de prisão em decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

A conferência de abertura do fórum está marcada para o dia 15, e será conduzida pela própria ministra, com o tema “Democracia e Eleições: questões atuais”. A presença da magistrada no evento, sediado na capital paraense, reforça o papel institucional da Justiça Eleitoral e amplia a relevância política do encontro.

Fórum em Belém conecta eleições, clima e tecnologia

Realizado em parceria entre o TSE e o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o Fórum Verdemocracia discutirá temas centrais para as eleições de 2026, como:

impactos das mudanças climáticas na logística eleitoral

uso de novas tecnologias no processo de votação

desinformação nas redes sociais

propaganda eleitoral e sustentabilidade

democracia, meio ambiente e direitos humanos

O encerramento do evento, no dia 17, contará com a presença do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) e atual vice-presidente do TSE.

Fórum debate logística após dificuldades no Pará em 2024

O diretor-geral do TRE-PA, Bruno Giorgi Almeida, explica que a criação do fórum foi motivada pelas dificuldades logísticas nas eleições municipais de 2024, quando a estiagem na região oeste do estado exigiu o transporte de urnas a cavalo. Segundo ele, “os efeitos climáticos sobre a logística eleitoral precisam ser enfrentados de forma estruturada”.

Como parte do compromisso ambiental, o evento também promoverá a compensação de carbono com apoio do projeto Kamiranga, em São Miguel do Guamá. A proposta garante a manutenção das árvores plantadas por ao menos 20 anos.