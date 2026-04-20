Moradores voltam a interditar rodovia Arthur Bernardes na Pratinha 2

Moradores do bairro da Pratinha 2, em Belém, voltaram a interditar na manhã desta segunda-feira (20) um trecho da rodovia Arthur Bernardes, nas proximidades da rua Imperador. O bloqueio ocorre menos de 24 horas após a primeira manifestação registrada no local, no domingo (19).

O protesto é motivado pelos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a Grande Belém no fim de semana. Segundo os moradores, os transtornos persistem, com ruas ainda alagadas e prejuízos acumulados nas residências.

A principal reivindicação continua sendo o início e o avanço das obras de macrodrenagem no canal do Mata Fome. De acordo com os moradores, a ausência de intervenções estruturais tem agravado a situação a cada período chuvoso.

Assim como no protesto anterior, os manifestantes bloquearam a via para chamar a atenção do poder público. Eles pedem a presença de um representante da Prefeitura de Belém no local para dialogar com os moradores e apresentar respostas concretas sobre quais medidas serão adotadas a partir de agora.