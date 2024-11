Moradores reclamam de fumaça intensa em Icoaraci na noite de quinta-feira

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra muita fumaça em Icoaraci, distrito administrativo de Belém. Tudo indica que as imagens foram registradas na noite de quinta-feira (28). No X (antigo Twitter), eles reclamaram sobre a poluição do ar. “Gente, por que tanta fumaça em Icoaraci? Parece que tô em São Paulo”, disse uma internauta. “Gente, tô com ânsia de vômito por causa dessa fumaça insuportável em Icoaraci”, escreveu outra moradora.

Na manhã desta sexta-feira (29), a Redação Integrada de O LIBERAL esteve em Icoaraci. Não havia mais sinais do problema relatado pelos moradores. Mas a aposentada Maria Providência, de 77 anos, disse que a fumaça estava intensa na noite de quinta-feira. “Estava forte. Ardeu meu nariz”, contou. Ela reside na rua 15 de Agosto (mais conhecida como 4ª Rua), no bairro Ponta Grossa.

Dona Maria disse que seu vizinho, asmático, passou mal. “A gente estava na alameda, conversando, e teve que entrar para as nossas casas”, afirmou. “Um vizinho comentou que o céu estava nublado. Aí, o outro vizinho corrigiu: ‘não, é fumaça’”, disse. Isso ocorreu por volta das 22 horas. Outros moradores comentaram que a fumaça era oriunda da estrada velha de Outeiro. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.