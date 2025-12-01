Moradores protestam por pavimentação e saneamento na rua Val de Cans, na Cabanagem

Moradores da rua Val de Cans, próxima à avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém, realizaram uma manifestação na noite desta segunda-feira (1º) para cobrar obras de pavimentação asfáltica e saneamento básico. Segundo eles, as reivindicações se arrastam há anos e a situação vem piorando, especialmente no período chuvoso. O protesto se concentrou na avenida Independência, nas proximidades da Augusto Montenegro, onde os moradores queimaram pneus para chamar atenção para o problema. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e apagaram as chamas. Os moradores afirmam que, caso nenhuma providência seja tomada, uma nova manifestação será realizada na próxima sexta-feira (5).

A imagem mostra a situação da rua Val de Cans, no bairro da Cabanagem, em Belém. (Imagens cedidas por moradores)

De acordo com eles, o Governo do Estado chegou a levar para o local os materiais necessários para iniciar a obra. Porém, dias depois, a Prefeitura de Belém teria recolhido tudo, deixando apenas alguns tubos de concreto, e levado para um ponto desconhecido. Desde então, não houve atualização sobre a previsão de execução do serviço.

Um dos participantes do protesto, Geu Carvalho, 34 anos, relatou que a precariedade da via não é recente. “Já morei aí a vida toda e sempre foi desse jeito. Cada dia pior”, afirmou.

Ele explicou que a rua funciona como um ponto de deságue natural, o que agrava ainda mais o problema durante as chuvas. “Quando chove, vai tudo pro fundo. Como a rua faz deságua, desce tudo pra lá: água, lama, até esgoto. Aí fica cheio, literalmente. A água fica empossada enquanto não tiver um serviço de drenagem, uma macrodrenagem bem feita. Sem isso, não vai resolver o problema”, afirmou.

Geu conta que, no mês passado, uma máquina chegou a fazer uma raspagem na via, mas o serviço piorou a situação. “Fizeram a raspagem e ficou pior. Perto do canal, onde a máquina passou, está uma lama sem fim. Antes já empossava água, agora empoça mais ainda, porque levaram até o que restava de firmeza do terreno”, disse.

Os moradores afirmam que, caso nenhuma providência seja tomada, uma nova manifestação será realizada na próxima sexta-feira (5). (Imagens cedidas por moradores)

Com a aproximação do inverno amazônico, o morador teme que os transtornos aumentem. “Vai ficar pior ainda”, lamentou o morador. Segundo ele, os moradores não receberam qualquer posicionamento claro sobre o início das obras. “Até agora, nenhuma previsão. Botaram a placa, botaram o material, depois a própria prefeitura veio e levou tudo. Só deixaram alguns tubos”, falou.

Além da rua Val de Cans, outros trechos da área também sofrem com a falta de infraestrutura: a rua Damasco, passagem Estrela e outras vias próximas permanecem sem pavimentação ou drenagem adequada. “O povo vive padecendo com a falta de infraestrutura e saneamento básico”, concluiu Carvalho.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e com o Governo do Estado para que ambos possam se posicionar sobre o caso. Ainda não houve retorno.