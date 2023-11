Moradores do Conjunto Satélite protestam contra água suja que sai das torneiras

Na manhã desta quarta-feira (29), moradores do Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, em Belém, montaram cartazes para protestar contra a qualidade da água que abastece a área. Residentes da WE 5 relataram que a água está saindo suja das torneiras há mais de um mês, o que tem prejudicado as atividades domésticas diárias e o comércio local. Além do Satélite, o problema está atingindo outros conjuntos nos bairros do Coqueiro e no Parque Verde: Maguari, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Ilha Porchat, Mururé e Comunidade Teixeirinha.

Moradores do conjunto Satélite se reuniram na WE 5 com cartazes, em protesto pela qualidade da água fornecida (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A doméstica Maria de Lourdes Mesquita, 76 anos, é uma das pessoas afetadas pela situação. “A gente não tem mais paz. Tem que estar consumindo água comprada. Aqui é dois, três garrafões por semana”, relata dona Maria, que mora com uma família de cinco pessoas. Além da despesa com água mineral para beber e escovar os dentes, estimada em R$ 100 por mês, ela decidiu colocar pedaços de flanela amarrados à saída das torneiras, na tentativa de filtrar a sujeira para não desperdiçar a água por completo.

Dona Maria de Lourdes (76) armazena a água suja e espera a sujeira “abaixar”, para aproveitar em algumas atividades diárias (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Esse filtro até que ameniza mais a situação, sabe? Mas o resto a gente deixa no tanque aqui pra sentar, pra tomar banho”, explica a doméstica, que é moradora do Satélite há 52 anos. Ela diz, ainda, que os problemas no fornecimento de água surgiram com a expansão do serviço de abastecimento para os conjuntos habitacionais que ficam no entorno.

“Logo no início, não era assim. Mas de uns tempos pra cá, depois de começar a abastecer o Pedro Teixeira e outros conjuntos, começou a ter problema aqui. A água era boa, mas agora, não tem mais condições”.

A líder comunitária do bairro, Janete Andrade, pede uma solução definitiva para o problema. “Sempre dizem que estão limpando o poço, é a única coisa que eles falam. E assim, não tem uma resposta concreta, de fato, quando vai ficar limpo. E nisso o tempo vai passando, a gente está tendo prejuízo, pessoas que têm comércio aqui não estão conseguindo trabalhar”, disse a líder, durante o protesto realizado hoje.

A líder comunitária do bairro, Janete Andrade (49), cobra respostas concretas da Cosanpa (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

De acordo com Janete, quem não tem condições de comprar água potável para consumo precisa contar com a solidariedade dos vizinhos que possuem poço artesiano, para ceder o recurso fundamental à sobrevivência. “Quem vai pagar pelo prejuízo que a gente está passando? A gente precisa de respostas, alguém que venha aqui representar de fato a Cosanpa e falar o que tá acontecendo”, finaliza Janete, cobrando a presença de algum representante da Companhia de Saneamento do Pará no local.

O que diz a Cosanpa

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que será realizada a limpeza na rede de distribuição do poço ativado para atender os moradores do setor Ipasep. O serviço vai melhorar a qualidade da água nos conjuntos Coqueiro, Satélite, Maguari, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Ilha Porchat, Mururé e Comunidade Teixeirinha. A Cosanpa reitera que equipes trabalham na reativação de mais um poço para fortalecer o abastecimento na área. Enquanto isso, caminhões-pipa auxiliam os moradores.