Moradores de dois bairros de Belém vão ficar sem água por 5h nesta sexta-feira (29)

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa a população que haverá interrupção no abastecimento de água em dois bairros de Belém. De acordo com o comunicado, a suspensão está prevista para iniciar às 13h desta sexta-feira (29) e prosseguirá até às 18h, sendo necessária para realizar um vazamento nos complexos que atendem os setores.

Os bairros afetados serão:

Marambaia

Parte do Souza

A previsão é que o serviço seja normalizado gradativamente a partir do horário estipulado.