Moradores de diferentes bairros de Belém relatam ter ouvido 'barulho estranho' vindo do céu

Um barulho vindo do céu assustou moradores de Belém e Região Metropolitana na madrugada desta terça-feira (23). Similar ao som de turbina de avião, o ruído foi ouvido em diversos bairros como Pedreira, Sacramenta, Reduto, Marambaia, Guamá, Coqueiro e no centro de Ananindeua, sem que nenhuma aeronave fosse avistada.

VEJA MAIS

Carla Ribeiro, moradora do bairro da Pedreira, registrou o fenômeno. Ela conta que por volta de meia-noite um amigo comentou que estaria ouvindo um barulho estranho, foi então que ela resolveu sair de casa para verificar.

"Como já era tarde da noite não tinha ninguém na rua, nem carro nem moto, então ficou mais fácil de escutar. Num primeiro momento eu pensei que fosse um avião passando, mas o barulho não passava. Parecia barulho de ventania também, mas não tava dando vendo nenhum. Passei mais de 20 minutos lá fora e o barulho não tinha intervalo", relata.

Para Carla, o fenômeno não foi normal. "É meio assustador porque tu sabe que é um barulho, mas não sabe de onde tá vindo, só sabe que tá vindo do céu."

Nas redes sociais o assunto ganhou destaque e foi bastante comentado entre os internautas.

Não é a primeira vez que o barulho intriga a população paraense. No ano passado, moradores do bairro da Sacramenta e de Ananindeua também ouviram sons estranhos vindos do céu. O mesmo fenômeno já foi registrado em outros Estados.